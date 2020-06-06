19:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Россияне смогут получить ваучеры на отложенные из-за COVID-19 мероприятия
Россияне смогут получить ваучеры на перенесенные
«У людей будет теперь две возможности: либо получить деньги за мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или, если экскурсия, концерт или спектакль переносятся на другой срок, когда уже все хорошо, воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату и, самое главное, без
Он отметил, что это стало возможным благодаря поручению президента. По словам Дмитрия Чернышенко, как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организации будет еще полгода, чтобы вернуть гражданам деньги за отмененные мероприятия.
Минкульт ожидает возобновления работы учреждений культуры в сентябре, в некоторых регионах — раньше. Посетители театров по рекомендации Роспотребнадзора будут рассаживаться в шахматном порядке для соблюдения социальной дистанции.
Продажи билетов в театры стартуют 1 августа. У большинства театров по 15 июля будет «коллективный отпуск».