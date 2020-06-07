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03:06 (мск), источник: Газета.Ру

Как Дональд Трамп испортил отношения с Евросоюзом

Европа пристально наблюдает за ходом предвыборной кампании в США.

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Источник: AP 2020

Отношения Дональда Трампа с Евросоюзом никак нельзя назвать гладкими, глава Белого дома находил достаточно много поводов для критики в адрес ЕС, международных институтов и договоров в сфере безопасности, чем вызывал раздражение европейских лидеров. Теперь Брюссель ждет выборов президента в США, надеясь, что победу на них одержит кандидат от демократов.

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Пандемия коронавируса не только практически полностью обнулила достижения Дональда Трампа в национальной экономике, но и обострила некоторые проблемы США во внешнеполитическом направлении. В предвыборную кампанию президент вступает далеко не с самым благоприятным для него фоном.

Речь идет не только о протестах в США, лидерстве страны по количеству выявленных случаев коронавируса и летальных исходов, максимально высоком уровне безработицы со времен Великой депрессии, но и об ухудшившихся отношениях с главным партнером на мировой арене — Евросоюзом.

Глава Белого дома хотел громко отпраздновать снятие карантина в США и стабилизацию эпидемиологической ситуации. Для реализации своей задумки он решил провести саммит G7 в своей резиденции Кэмп-Дэвид.

Именно саммит мог стать первым очным мероприятием, на котором после месяцев карантина встретились бы мировые лидеры стран-членов «семерки».

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«Теперь, когда наша страна “возвращается к величию”, я подумываю о переносе сроков G7 на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне, округ Колумбия, в легендарном Кэмп-Дэвиде. Другие участники также начинают свое возвращение. Это было бы отличным знаком для всех — нормализация!» — написал Трамп в Twitter 20 мая и приступил к рассылке приглашений.

Однако предложение главы Белого дома отклонила канцлер Германии Ангела Меркель и тем самым разрушила планы Трампа на триумфальное возобновление политического сезона. Официально позиция Берлина объясняется беспокойством в связи с коронавирусом. Однако существует и другая версия позиции канцлера: она опасается, что нетерпение Трампа связано с желанием использовать саммит как яркий и демонстративный жест в своей предвыборной кампании.

Глава Белого дома, в целом, склонен прибегать к подобным сценическим элементам пиар-стратегии.

Через несколько дней после заявления о готовности мобилизовать военных для подавления протестов он прошел пешком к церкви Святого Иоанна, чтобы сфотографироваться с библией в руках.

Так или иначе, отклонение канцлером приглашения стало еще одним эпизодом в длинной череде противоречий между двумя лидерами и, в целом, США и Евросоюзом.

В последнее время отношения сторон проходят испытание на прочность, так как Трамп и европейские политики постоянно находят поводы для взаимных упреков.

Так, Трамп критиковал Меркель за оборонные расходы Германии, заявляя, что ФРГ не выплачивает «справедливую долю» в рамках своих обязательств перед НАТО. Глава Белого дома высмеивал заявления президента Франции о необходимости расширить европейскую безопасность и выражал недовольство размером ввозных пошлин Парижа на вино, вмешивался в процесс Brexit, поддерживая британский евроскептиков и заявляя о «несправедливых» условиях со стороны Европы.

Европа раздражена эгоистичным подходом главы Белого дома на внешнем направлении. Например, выходом США из соглашений в сфере безопасности (ДРСМ, ДОН и особенно СВПД, из-за которого лидеры ЕС столкнулись с необходимостью защищать экономику Ирана от санкций США).

С разногласиями столкнулись лидеры на прошлой неделе в телефонном разговоре сразу по нескольким темам: НАТО, строительство газопровода «Северный поток — 2» и взаимоотношения с Китаем, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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Вскоре после отказа Ангелы Меркель посетить в июне Вашинтон Трамп вовсе заявил, что переносит саммит на осень. Причем в словах президента США прозвучали ноты обиды.

«Я откладываю это, поскольку я не чувствую, что G7 должным образом представляет то, что происходит в мире», — сказал президент США журналистам.

За пять месяцев до выборов в США трансатлантические связи Вашингтона достигли своего минимума. В целом, одним из трендов президентства Трампа стали постоянные противоречия с ЕС, хоть и часто скрываемые.

Ценности главы Белого дома во многом не совпадают со взглядами лидеров ЕС по самым важным направлениям — безопасности, экологии и взаимоотношениях с другими странами.

На протяжении всего времени лидеры Евросоюза посылали в США сигналы о своем нарастающем недовольстве теми или иными действиями Белого дома. От Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стали исходить заявления о том, что Европе стоит больше полагаться на себя.

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Чем больше времени проходило, тем отчетливее понимал Брюссель, что именно Трамп вкладывал в свой лозунг: «Америка прежде всего».

Ситуацию усугубляли и резкие заявления Трампа в Twitter — глава Белого дома не обременяет себя рамками дипломатической вежливости.

Пандемия коронавируса обнажила проблемы в отношениях сторон: раздражение Евросоюза и эгоизм Трампа.

В марте Германия обвинила США в попытках перехватить права на разработку вакцины от коронавируса. В марте Welt am Sonntag сообщил, что Вашингтон пытается переманить германскую компанию CureVac, которая занимается разработкой вакцины, чтобы получить эксклюзивные права.

В апреле французские и германские политики обвиняли США в перехвате поставок медицинских защитных масок.

Отношения Вашингтона и Брюсселя испортились в самом начале пандемии, когда Трамп попросту запретил любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, заявив, что Евросоюз «не смог принять те же меры предосторожности».
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Объявление президента стало неожиданностью для лидеров ЕС. Европа попросту не смогла подготовиться к решению Трампа, и это вызвало хаос в европейских аэропортах, что, вероятно, лишь способствовало распространению коронавируса на территории ЕС.

Выход США из Договора по открытому небу продемонстрировал европейским политикам, что даже в кризисные времена Трамп способен дестабилизировать ситуацию в области безопасности. Евросоюз раскритиковал решение президента США и потребовал от него вернуться к выполнению договора.

Наконец, не способствует скоординированному ответу на пандемию, о котором говорят все мировые лидеры, и давление Трампа на Китай и ВОЗ. Глава Белого дома обвиняет Пекин в сокрытии информации о коронавирусе, требует расследовать его происхождение и критикует ВОЗ, приостанавливая финансирование организации США.

Пренебрежение Трампа международными институтами стало еще одним поводом для недовольства европейцев. Глава Белого дома привык вести дела один на один, а вот групповые переговоры не способствуют тому, чтобы выторговать для себя наиболее выгодные условия.

Трамп критически настроен к НАТО, «Большой семерке», Парижскому соглашению о борьбе с глобальным потеплением и ВТО. Для европейцев же эти международные институты комфортны и необходимы, и все угрозы президента США и его критические замечания испытывают терпение Евросоюза.

Госдепартамент США настаивает, что отношения с Европой остаются крепкими. В прошлом месяце.

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ведомство доложило о еженедельных телефонных разговорах заместителя госсекретаря США Стивена Бигуна с представителями Европейской комиссии.

«Эти разговоры позволили Соединенным Штатам и нашим трансатлантическим союзникам и партнерам обмениваться идеями и передовым опытом в ответ на уникальные и сложные проблемы, возникающие в результате глобальной пандемии, и планировать безопасное открытие наших экономик и торговли», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Между тем сложившиеся разногласия сохраняются. Вероятно, Евросоюз попросту решил отставить нерешенные споры и дождаться президентских выборов в США. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен ни разу не посещала Вашингтон с момента вступления в должность 1 декабря.

В Европе очень хотели бы, чтобы победил Байден, и для Европы, конечно, это будет большим подарком — его победа.
Тимофей Бордачев
директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
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«В ЕС прекрасно понимают, что в стратегическом отношении действия США не изменятся, но Байден будет более комфортным партнером и переговорщиком для европейских лидеров, и от Байдена они рассчитывают получить больше, чем они заслуживают, и больше, чем они могут получить от Трампа, — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Вместе с тем, если Трамп одержит победу на выборах, то на следующие четыре года Евросоюзу придется искать к нему другой подход.

«Они чувствуют угрозу со стороны России, поскольку знают, что очень плохо вели себя в отношении России годами. Поэтому все равно будут опасаться российского давления и им нужна будет защита США. Кроме того, США очень крепко присутствуют в Восточной Европе и на Украине, и западным европейцам тоже необходимо будет это учитывать вне зависимости от того, кто будет президентом. Если президентом будет Трамп, для европейцев это будет намного тяжелее, чем в случае с Байденом, но как-то договариваться им все равно придется», — резюмирует эксперт.

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