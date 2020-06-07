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00:33 (мск), источник: Интерфакс

Захарова анонсировала зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Чехии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — Москва зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Чехии и учтет этот шаг в выстраивании внешнеполитического курса в отношении этого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, но конечно это будет все учтено в выстраивании курса в отношении этого государства», — сказала она.

Она охарактеризовала решение чешских властей как «недружественный» и «неприличный» поступок.

О высылке двух российских дипломатов из Праги 5 июня объявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек. Прага объяснила это решение данными чешских спецслужб о том, что «один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков».

Чешское радио связало высылку дипломатов с так называемым «рициновым делом».
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В начале апреля в Праге был демонтирован памятник маршалу Коневу, на что посольство РФ ответило нотой протеста. Затем в чешских СМИ появились публикации о прибытии в Прагу человека с российским дипломатическим паспортом, у которого в багаже якобы был яд рицин, предназначенный для отравления пражских чиновников.

По версии издания Respekt, мужчину встретила машина посольства России и отвезла в здание дипмиссии. Яд мог предназначаться для старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. Поводом для покушения на мэра Respekt назвало его решение назвать площадь перед российским посольством именем Бориса Немцова, а покушение на Коларжа могло готовиться из-за того, что он выступал за снос памятника Коневу. Оба чиновника после публикации были взяты под охрану.

Российская сторона опровергла эту информацию. Посольство РФ в Чехии утверждало, что российские дипломаты не прибывали в аэропорт Праги с марта. Захарова называла сообщения о прибытии в Прагу россиянина с ядом «болезненной фантазией».

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