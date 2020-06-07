Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из
Несколько близких к мэрии источников «Ведомостей» подтвердили, что отмена пропускной системы обсуждается. Скорее всего, до конца месяца будут сняты все ограничения, сказал один из собеседников «Ведомостей».
О снятии ограничений, введенных
Тогда власти Москвы смогут принять «более радикальные решения» по снятию ограничений, сказал мэр на следующий день в эфире канала «Россия 1». По его словам, решения по дальнейшему ослаблению ограничений должны приниматься спустя неделю после того, как были сняты другие запреты.
1 июня, в Москве открылись непродовольственные магазины, заработали крупные торговые центры, жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком. В то же время были ужесточены требования по использованию средств защиты: ношение масок стало обязательным при любом выходе на улицу.
Режим самоизоляции, введенный в столице в марте, действует до 14 июня. Система пропусков начала действовать с 15 апреля — пользоваться личным и общественным транспортом можно только с цифровым пропуском.