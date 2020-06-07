Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 июняПутешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
16Ликвидация ЧС в Норильске
16Беспорядки в США
13:19 (мск), источник: Ведомости

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Все ограничения, скорее всего, снимут до конца месяца, говорят близкие к мэрии источники.

Коронавирус COVID-19
13:29 (мск)Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано467 673+8 984
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
25.057.06
Скончалось5 859+134
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
25.057.06
Выздоровело226 731+5 343
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
25.057.06
Инфицировано6 734 088 
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
25.057.06
Скончалось394 875 
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
25.057.06
Выздоровело2 746 192 
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
25.057.06
Идёт загрузка
Источник: Ведомости

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии. Близкий к столичным властям источник издания рассказал, что об отмене пропусков может быть объявлено уже завтра, 8 июня. Ограничения власти планируют снимать в два этапа — 10 и 15 июня, отмена пропусков возможна на финальном этапе, рассказал источник «Интерфакса».

Несколько близких к мэрии источников «Ведомостей» подтвердили, что отмена пропускной системы обсуждается. Скорее всего, до конца месяца будут сняты все ограничения, сказал один из собеседников «Ведомостей».

По словам близкого к мэрии источника, к июлю в столице откроются кафе и салоны красоты, но сохранится необходимость ходить в масках и соблюдать дистанцию.

О снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до конца месяца ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин. 4 июня он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что до июля в городе поэтапно можно будет снять большинство ограничений, но санитарные ограничения в столице придется сохранить еще не один месяц.

График снятия ограничений мэрия Москвы может опубликовать в понедельник, 8 июня, сказал Собянин.
Читайте также
В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

Тогда власти Москвы смогут принять «более радикальные решения» по снятию ограничений, сказал мэр на следующий день в эфире канала «Россия 1». По его словам, решения по дальнейшему ослаблению ограничений должны приниматься спустя неделю после того, как были сняты другие запреты.

1 июня, в Москве открылись непродовольственные магазины, заработали крупные торговые центры, жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком. В то же время были ужесточены требования по использованию средств защиты: ношение масок стало обязательным при любом выходе на улицу.

Режим самоизоляции, введенный в столице в марте, действует до 14 июня. Система пропусков начала действовать с 15 апреля — пользоваться личным и общественным транспортом можно только с цифровым пропуском.

Чем лечат коронавирус
 Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
В России за сутки выявили почти 9000 больных с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 4 июня
Виноват тестостерон: почему коронавирус не щадит мужчин
В России за сутки коронавирус выявили у 8984 человек
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами
Доктор Комаровский дал совет для переболевших COVID-19
Диетолог рассказала, какой суп самый вредный
Май в Сибири побил температурный рекорд
Для всех российских пляжей установят единые требования
Здоровье
Почему гастрит и язва появляются не от стресса Подлинная история открытия, удостоенного Нобелевской премии.
Hi-Tech
Волосам нашли новое необычное применение Поход к парикмахеру может помочь создать пару «умных» часов
Авто
Почему «АвтоВАЗ» ушел с рынка Евросоюза Автомобили Lada поставлялись в Европу со времен СССР и были одним из самых сложных советских, а позже российских товаров
Кино
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце Если вы не из числа поклонников сурового лета, смотрите, каким оно бывает в других, более южных широтах. В этих летних фильмах из нашей подборки бушуют страсти, шумят волны и печет солнце, — согревайтесь и завидуйте!
Новости партнеров
Почему россияне ждут закрепления трудовых прав в Конституции
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Рошаль: коронавирус показал актуальность поправок в Конституцию о медицине
Дети
Джанабаева опубликовала редкое видео с 5-летним сыном Певица нечасто делится с подписчиками семейными кадрами
Леди
Оксана Самойлова стала блондинкой Жена Джигана предстала перед фанатами в новом образе.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь