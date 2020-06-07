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12:53 (мск), источник: РБК

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая намерены сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и протестирована. Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом страны Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая», передает газета «Жэньминь жибао».

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«На следующем этапе, когда китайская вакцина будет готова к применению после того, как она будет создана и подвергнута клиническим испытаниям, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», — сказал Ван Чжиган.

По его словам, ученые в КНР разрабатывают как минимум пять вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям. Министр отметил, что при создании вакцины отдается приоритет ее безопасности, эффективности и доступности.

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«Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и в последующих стадиях», — отметил он.

Вакцины от коронавиурса разрабатываются в нескольких странах, в том числе в Китае, России и США. Китайские власти дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса еще в середине марта. В апреле в США начались первые испытания вакцины на людях.

В конце мая представитель НИИ Роспотребнадзора сообщил, что ученые в России начали тестировать на себе разработки вакцины и результаты клинических испытаний станут известны в июле.

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