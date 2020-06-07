Пашинян считает, что в Армении больше 100 тысяч заразившихся коронавирусом

«Некоторые анализы показывают, что у нас в стране в настоящий момент есть больше ста тысяч заразившихся коронавирусом. К такому выводу мы приходим, учитывая проекцию летальных исходов и выявленного числа заразившихся», — написал он в воскресенье в Facebook.
Накануне
Он также оценил масштабы нарушений норм эпидемиологической безопасности в стране как катастрофические, подчеркнув, что правоохранительные органы не в силах держать ситуацию под контролем.
1 июня глава армянского кабмина сообщил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом. Он уточнил, что заболевание протекает у них без