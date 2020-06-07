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15:00 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили о возможном возобновлении международных полетов с 15 июля

Международное авиасообщение частично может возобновиться с 15 июля. Предполагается открытие полетов в 15 стран, сообщает источник ТАСС в одной из авиакомпаний. Бизнес-авиация сможет летать «почти во все страны». По данным «Интерфакса», в первую очередь будет открыто авиасообщение со странами ЕАЭС и СНГ.

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Источник: Reuters

По данным агентств, вопрос обсуждался 6 июня на совещании Росавиации. Его проведение инициировал премьер Михаил Мишустин. В совещании принимали участие представители крупнейших авиакомпаний.

«Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — сказал собеседник ТАСС.

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Источник «Интерфакса» рассказал, что полеты могут возобновить несколько крупных перевозчиков. Главные условия — «стабильная позитивная динамика по сокращению числа заболевших» и соблюдении «строгих санитарных правил» на борту.

«Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними», — сказал собеседник агентства.

Росавиация закрыла регулярное и чартерное сообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 18 марта в России введен запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства.

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