СМИ сообщили о возможном возобновлении международных полетов с 15 июля

По данным агентств, вопрос обсуждался 6 июня на совещании Росавиации. Его проведение инициировал премьер Михаил Мишустин. В совещании принимали участие представители крупнейших авиакомпаний.
«Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — сказал собеседник ТАСС.
Источник «Интерфакса» рассказал, что полеты могут возобновить несколько крупных перевозчиков. Главные условия — «стабильная позитивная динамика по сокращению числа заболевших» и соблюдении «строгих санитарных правил» на борту.
«Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними», — сказал собеседник агентства.
Росавиация закрыла регулярное и чартерное сообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 18 марта в России введен запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства.