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16:45 (мск), источник: Интерфакс

Бразилия перестала публиковать данные по общему числу случаев COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Власти Бразилии перестали публиковать данные по общему числу случаев заражения коронавирусом в стране.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано467 673+8 984
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
25.057.06
Скончалось5 859+134
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
25.057.06
Выздоровело226 731+5 343
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
25.057.06
Инфицировано6 734 088 
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
25.057.06
Скончалось394 875 
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
25.057.06
Выздоровело2 746 192 
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
25.057.06
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Источник: AP 2020

Как отмечает агентство Associated Press, работа сайта, на котором министерство здравоохранения Бразилии публикует статистику по заболеваемости COVID-19, была прервана в пятницу. В субботу сайт снова стал доступен, однако на нем перестали отображаться общие данные по количеству заболевших в отдельных штатах и в стране в целом. Теперь доступны только сведения о суточном приросте заболеваемости.

Президент Бразилии Жаир Болсонару на своей странице в твиттере сообщил, что прежняя статистика не позволяла оценить ситуацию в стране, а данные за сутки помогают видеть картину происходящего и принимать решения.
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Накануне Болсонару заявил, что страна может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений. Президент считает, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом: в стране зарегистрированы 672 846 случаев заражения. Умерли 35 930 человек. На первом месте — США (1 920 061 случай заболевания), на третьем месте — Россия (467 673 случая COVID-19).

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