Трамп поручил начать вывод нацгвардии из Вашингтона

«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, теперь все находится под полным контролем. Они отправятся по домам, но могут быстро вернуться, если понадобится. Прошлой ночью было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось!» — сообщил американский лидер в своём Twitter.
Ранее Трамп поблагодарил полицию, Национальную гвардию и Секретную службу США за действия в Вашингтоне во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Как отмечал американский президент, власти ожидали, что в акциях протеста в Вашингтоне будут принимать участие гораздо больше людей.
В субботу многотысячный митинг против расизма и полицейского насилия прошел в Вашингтоне в память об убитом в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде. Субботние мероприятия в американской столице проходили мирно.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Флойда. В интернете появились видеозаписи, согласно которым полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.