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21:10 (мск), источник: Известия

Захарова рассказала о «торчащих» за шпионскими скандалами в ФРГ «ушах США»

За шпионскими скандалами в Германии «торчат уши» Соединенных Штатов Америки. Таким мнением в воскресенье, 7 июня, поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Уши в Берлине у США торчат давно, десятилетиями уже. Причем такая, я бы сказала, серьезная заявка на влияние на Берлин по всем вопросам. Во-первых, это и наличие американских военных. Во-вторых, основное — это тот скандал, который вскрылся несколько лет назад с прослушкой американцами руководства ФРГ, непосредственно госпожи [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

В этот перечень Захарова добавила еще и давление США на ФРГ по энергетическим вопросам. Она заверила, что Россия располагает доказательствами американского влияния, которое никто не опровергает.

США, по ее словам, стремятся затмить как привносимый конструктив Москвы в европейскую повестку, так и скандалы Вашингтона с Берлином.

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МИД Германии: атаковавший серверы бундестага хакер работал на ГРУ

В начале мая немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск Дмитрия Бадина по подозрению в соучастии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Отмечалось, что его разыскивает еще и американское Федеральное бюро расследований (ФБР).

Позже Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак.

В свою очередь, Захарова отвергла выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке.

Кибератака на ресурсы бундестага была совершена в апреле 2015 года. Хакеры, по официальным данным, похитили не менее 16 гигабайт данных. Предполагается, что злоумышленники скопировали два почтовых ящика с перепиской парламентского офиса канцлера ФРГ Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год.

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