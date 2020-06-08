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09:27 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

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«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте закона.

Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год.

Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

По мнению авторов, это крайне мало. Кроме того, устанавливая оплату по нижней допустимой планке, работодатель получает необоснованно высокую прибыль и получает возможность сэкономить на отчислениях в соцфонды и уплату НДФЛ, считают они.

Законопроект подготовили глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, депутат Андрей Свинцов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и сенатор Сергей Леонов.

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