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13:17 (мск), источник: ТАСС

Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы и лечения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство разрешило россиянам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание Президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал Мишустин.

Премьер-министр также сообщил, что иностранные граждане получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками. «Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», — сказал премьер.

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