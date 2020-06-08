Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы и лечения

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал Мишустин.
Премьер-министр также сообщил, что иностранные граждане получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками. «Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», — сказал премьер.