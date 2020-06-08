Кремль объяснил отсутствие информации об обнулении сроков Путина на сайте голосования

«Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но насколько я знаю, там уже все восстановлено, уже все поправлено», — заявил Песков.
Комментируя отсутствие подобной информации в рекламе о поправках в Конституцию, Песков сказал: «Там же много поправок, там вряд ли можно какую-то одну поправку главную вычленить, они важны в своей совокупности».
В разных источниках упоминаются разные поправки, их гораздо больше, чем можно было бы упомянуть в рекламных средствах, добавил он.
Песков не исключил, что помимо поправки об обнулении президентских сроков в рекламах могут не упоминаться и другие поправки.
Сейчас в ч. 3 ст. 81 Конституции России говорится, что один и тот же россиянин не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Законопроект об изменении Основного закона предлагает отказаться от слова «подряд» и дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.
Поправку, позволяющую Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки, внесла на рассмотрение в Госдуму депутат Валентина Терешкова. Позже Конституционный суд признал ее легитимной.