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13:20 (мск), источник: Ведомости

Кремль объяснил отсутствие информации об обнулении сроков Путина на сайте голосования

Кремль объяснил отсутствие информации об обнулении сроков президента Владимира Путина на сайте для электронного голосования по изменению Конституции 2020og.ru.

Источник: AP 2020

«Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но насколько я знаю, там уже все восстановлено, уже все поправлено», — заявил Песков.

Комментируя отсутствие подобной информации в рекламе о поправках в Конституцию, Песков сказал: «Там же много поправок, там вряд ли можно какую-то одну поправку главную вычленить, они важны в своей совокупности».

В разных источниках упоминаются разные поправки, их гораздо больше, чем можно было бы упомянуть в рекламных средствах, добавил он.

Песков не исключил, что помимо поправки об обнулении президентских сроков в рекламах могут не упоминаться и другие поправки.

Сейчас в ч. 3 ст. 81 Конституции России говорится, что один и тот же россиянин не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Законопроект об изменении Основного закона предлагает отказаться от слова «подряд» и дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.

Поправку, позволяющую Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки, внесла на рассмотрение в Госдуму депутат Валентина Терешкова. Позже Конституционный суд признал ее легитимной.

Путин назвал дату общероссийского голосования по Конституции
Во время загрузки произошла ошибка.
5 июня© Ньюстюб
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