14:22 (мск), источник: Интерфакс
Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
О решении говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 8 июня «О присвоении дипломатических рангов».
Захарова занимает пост официального представителя МИД России с 2015 года. В 2017 году ей был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.