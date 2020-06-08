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14:22 (мск), источник: Интерфакс

Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Источник: РИА "Новости"

О решении говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 8 июня «О присвоении дипломатических рангов».

Захарова занимает пост официального представителя МИД России с 2015 года. В 2017 году ей был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

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