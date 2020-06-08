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15:02 (мск), источник: ТАСС

Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что предлагаемые поправки к конституции, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.

Источник: Пресс-служба Президента России

На встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции, глава государства назвал непреходящими нравственными нормами сострадание, взаимопомощь и милосердие.

Эти ценности сформированы нашей историей, они в характере нашего народа, их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в конституцию особое внимание уделено именно социальной справедливости.
Владимир Путин
президент России

По его словам, «предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки». «Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума», — напомнил содержание одной из поправок Путин.

Он подчеркнул, что эти нормы «прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку».

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