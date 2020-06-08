Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи

15:02 (мск), источник: ТАСС
На встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции, глава государства назвал непреходящими нравственными нормами сострадание, взаимопомощь и милосердие.
Эти ценности сформированы нашей историей, они в характере нашего народа, их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в конституцию особое внимание уделено именно социальной справедливости.
По его словам, «предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки». «Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума», — напомнил содержание одной из поправок Путин.
Он подчеркнул, что эти нормы «прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку».