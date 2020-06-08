Вступили в силу новые правила въезда в Великобританию

В течение первых 14 дней после въезда любой пребывающий, будь то гражданин Великобритании или любой другой страны, обязан находиться на самоизоляции по адресу, который он предоставляет при въезде властям. Таким образом власти страны хотят минимизировать распространение коронавируса COVID-19 в Великобритании.
Некоторые представители британского бизнеса выступили против новых правил въезда, считая, что эти меры фактически сводят на нет иностранный туризм в Великобритании. Вчера стало известно, что британская авиакомпания British Airways рассматривает возможность подачи судебного иска к правительству Великобритании в связи с новыми правилами.
Евгений Хвостик