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15:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Вступили в силу новые правила въезда в Великобританию

Сегодня, 8 июня, в силу вступили новые правила въезда в Великобританию, в соответствии с которыми все прибывающие в страну обязаны при прохождении пограничного контроля предоставить властям свои контактные данные, а также данные о месте своего пребывания в стране.

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Источник: AFP 2020

В течение первых 14 дней после въезда любой пребывающий, будь то гражданин Великобритании или любой другой страны, обязан находиться на самоизоляции по адресу, который он предоставляет при въезде властям. Таким образом власти страны хотят минимизировать распространение коронавируса COVID-19 в Великобритании.

При отказе предоставить адрес может быть наложен штраф в £100, при отказе соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней после въезда — штраф в £1 тыс.

Некоторые представители британского бизнеса выступили против новых правил въезда, считая, что эти меры фактически сводят на нет иностранный туризм в Великобритании. Вчера стало известно, что британская авиакомпания British Airways рассматривает возможность подачи судебного иска к правительству Великобритании в связи с новыми правилами.

Евгений Хвостик

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