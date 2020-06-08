Путин подписал закон о создании регистра сведений о россиянах

Оператором регистра будет Федеральная налоговая служба. Информационная база должна заработать в России с 1 января 2023 года.
Инициатором создания реестра выступило правительство России, законопроект внесли в Госдуму летом 2019 года и приняли в первом чтении в сентябре. Он вызвал широкую общественную дискуссию. Высказывалось мнение, что создание единого регистра чревато утечками персональных данных граждан России.
В Госдуме пояснили, что в регистре не будет никаких медицинских и биометрических данных, описаний свойств личности. Но депутатов оппозиционных фракций это не убедило. Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что хранить базы данных в одном месте рискованно и они будут вызывать повышенный интерес у любых злоумышленников. Замруководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов предложил перед запуском протестировать реестр, введя в него только информацию о чиновниках и депутатах.