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16:40 (мск), источник: Фонтанка

«За бредом батьки были серьезные вещи». Лукашенко похвастался успешной борьбой с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его стране не пришлось «идти на крайности» для борьбы с пандемией коронавируса.

Коронавирус COVID-19
17:16 (мск)Все больше стран мира отменяют введенные в связи с коронавирусом ограничения
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
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Источник: AP 2020

«Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа трактор вылечит. Не шумите, не кричите, не галдите, лучше в баню сходите. Ну в шутку так было сказано. Но это было бредом батьки, который, видите ли, безумный и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи», — заявил Александр Лукашенко на совещании, которое транслировал телеканал СТВ.

По словам Лукашенко, за успехом республики стоит то, что система здравоохранения «не обрушилась» под наплывом больных. Вся критика белорусского пути — это, как уверен лидер страны, «блеф», так как никто не знает, что будет дальше. Лукашенко отметил, что Белоруссия не боится показать свою статистику. «По всей стране мы не видим тяжело больных», — заверил президент.

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Сегодня, 8 июня, он рассказал, что выбранный путь помог белорусам «избежать крайнего сценария». «Мы показали, что есть такая Белорусь. Что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — заверил Лукашенко.

Он уверен, что COVID-19 привел всю планету «к психозу». При этом белорусский президент отметил, что борьба с коронавирусом не закончена.

С начала пандемии в Белоруссии официально выявили 49 453 случаев коронавируса. Лукашенко для борьбы с COVID-19 решил не вводить ограничения, раскритиковав за них соседние страны. Власти также не стали отменять парад Победы 9 мая.

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