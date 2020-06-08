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18:18 (мск), источник: ТАСС

ЦИК за три дня принял более 128 тыс. заявок об участии в онлайн-голосовании по конституции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия с 5 июня приняла уже более 210 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать по закону о поправке к конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в рамках механизма «Мобильный избиратель».

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня принято 213 648 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения. О желании проголосовать вне помещения для голосования заявили 8 809 граждан», — сказала Памфилова ТАСС в понедельник, добавив, что «в комиссию за три дня пришло уже 128 127 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании».

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Она уточнила, что 85 521 заявление поступило от граждан, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования. Кроме того, ЦИК принял 121 726 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании от жителей Москвы, а еще 6 401 заявление — от жителей Нижегородской области. ЦИК принимает заявления об участии в дистанционном электронном голосовании только после официального внесения данных в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

«С 9 июня мы начнем публиковать на официальном сайте ЦИК России информацию о количестве поданных заявлений о голосовании по месту нахождения по «Мобильному избирателю», а также о количестве поданных заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании в Москве и Нижегородской области. Сведения будут размещаться в ежедневном режиме в разделе «Общероссийское голосование», — отметила глава ЦИК.

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

В свою очередь жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

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