05:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
По делу MH17 проверили телефонную связь
Нидерландский суд возобновил рассмотрение катастрофы в небе над Донбассом.
В Нидерландах возобновился процесс по делу об уничтожении пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом 8 марта 2014 года. Сторона защиты вновь попросила отсрочку, а прокуроры рассказали о системе зашифрованной связи, используемой военачальниками самопровозглашенной ДНР.
Судебные слушания по делу MH17, как и почти всякое публичное мероприятие в последнее время, проходили с соблюдением социального дистанцирования. Судьи были отгорожены друг от друга стеклянными перегородками, а адвокаты и родственники погибших были относительно равномерно распределены по залу суда.
Цель заседания не изменилась: уголовный процесс должен дать ответ на вопрос, виновны ли Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных — двое россиян (Олег Пулатов, Сергей Дубинский) и один украинец (Леонид Харченко) — в уничтожении самолета «Малайзийских авиалиний».
Ни один из обвиняемых на суде не присутствует, однако интересы Пулатова представляют нанятые им юристы — два голландских адвоката, а также российский юрист Елена Кутьина, известная российским телезрителям по программе «Дела семейные». Заседание откладывалось дважды, последний раз — 23 марта, чтобы защита Олега Пулатова могла лучше ознакомиться с материалами дела.
Адвокаты Пулатова вновь попросили отсрочку, сославшись на эпидемию коронавируса. Они заявили, что столь сложное дело нельзя должным образом обсудить по телефону, тем более что подзащитный общается только
Кроме того, они отметили, что рассматривают возможность постановки вопроса о правомочности рассмотрения дела их подзащитного голландскими властями, так как он, будучи участником боевых действий, может рассчитывать на «иммунитет комбатанта».
Выслушав доводы защиты, прокуратура ответила, что в затягивании процесса виновен сам Олег Пулатов и нужды откладывать процесс в очередной раз нет.
Со стороны обвинения даже прозвучало предложение выделить дело Пулатова в отдельное производство. При обнародовании своей позиции особое внимание прокуроры уделили записям перехватов телефонных переговоров руководителей самопровозглашенной ДНР и командиров их военных отрядов. Отдельно было отмечено использование ими защищенной телефонной связи, аппараты для установления которой доставляются из Москвы и их нельзя приобрести в свободной продаже. Также прокуроры долго и обстоятельно рассказывали, почему можно верить и в подлинность перехваченных переговоров, и в их предположения о перемещении комплекса «Бук»: в основном теория строилась на отслеживании позиций через соответствующие вышки мобильной связи.
В ответ был прислан официальный документ, в котором приводились описание таких снимков и сопутствующая техническая информация. Ознакомиться с фотографиями было позволено лишь главному прокурору Нидерландов по делам о терроризме, который, по словам судьи, заявил, что информация в документе с описанием подтверждается информацией и из других источников. Суд попросил США рассекретить эти снимки.
«Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти», — рассказал он газете The Times. При этом он вновь повторил, что ополчение «не сбивало этот самолет». На вопрос издания о том, не будет ли его заявление воспринято как признание вины российских военных, Гиркин ответил: «Люди могут интерпретировать это, как им заблагорассудится». От дальнейших комментариев Игорь Стрелков отказался.
В конце апреля исследовательская группа Bellingcat опубликовала результаты расследования, из которого следовало: человеком, контролировавшим переброску зенитного ракетного комплекса «Бук» на территорию сопредельной страны, мог быть
Пока публичный судебный процесс преподносит не очень много сюрпризов. Если откровением нынешнего заседания можно назвать информацию об американских спутниковых снимках, то «находкой» первого — еще мартовского — дня можно назвать феномен «второго “Бука”». Если раньше после расследования исследовательской группы Bellingcat считалось, что за переброской уничтожившего самолет «Бука» на Украину стоял офицер ГРУ Олег Иванников, то теперь позиция изменилась.
То есть, по версии обвинения, с территории России были отправлены два комплекса, а не один.
Продолжение заседания запланировано на 9 июня.
Алексей Наумов