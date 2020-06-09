Европу захватили протесты против полицейского насилия

Протесты в США в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими продемонстрировали, что проблему расизма в стране преодолеть так и не удалось. Более того, в американском правительстве и обществе до сих пор нет дорожной карты по полному искоренению расизма.
Убийство Флойда запустило цепную реакцию, которая, что важно, вышла далеко за пределы США.
31 мая в Лондоне, Берлине и Копенгагене люди вышли на демонстрацию против расизма и жестокости полиции, несмотря на то что Европа только начала снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, основной причиной, побудившей европейцев выйти на улицы своих городах, стали именно события в США, а не проблемы расизма в Европе.
«Конечно, проблема расизма присутствует, наверно, в любой стране — где-то больше, где-то меньше. Наверное, было бы неправильно говорить, что это явление вообще где-то полностью отсутствует. Но, очевидно, что в данном случае протесты, в первую очередь, связаны с тем, чтобы продемонстрировать отношение европейского гражданского общества и различных правозащитных движений к тому, что происходит в США», — считает эксперт.
То есть они послужили таким катализатором и стали главным лейтмотивом, и очевидно, что европейцы выступили на стороне не властей США, а на стороне мирных манифестантов.
Николай Топорниндоцент кафедры европейского права МГИМО
Постепенно протестные настроения начали распространяться по всей Европе, а сами демонстрации — приобретать радикальный характер.
Германия
7 июня глава МИД Германии Хайко Маас упрекнул президента США Дональда Трампа в угрозах применения насилия по отношению к протестующим.
«Демократы должны всегда примирять, а не раскалывать общество», — сказал он, добавив, что США не единственная страна, столкнувшаяся с расизмом.
В тот же день в Берлине протесты переросли в столкновения. На требования сотрудников правоохранительных органов остановиться участники протеста бросались камнями и бутылками.
28 полицейских были ранены. 93 человека были задержаны. Накануне протесты прошли в Гамбурге, когда начались беспорядки, полиция применила перцовые баллончики. По информации местных СМИ, на протестные акции Black Lives Matter (Жизни черных важны) в поддержку митингующих в США вышли десятки тысяч человек.
Великобритания
2 июня официальный представитель премьер-министра Великобритании Джеймс Слэк, комментируя протесты в США, заявил, что граждане должны иметь возможность для проведения мирных акций протеста.
Насилие, которое мы наблюдали в США в последние дни, явно вызывает тревогу. Людям должно быть позволено мирно протестовать. Как сказал вчера министр иностранных дел, кадры смерти Джорджа Флойда глубоко огорчают нас, и мы сочувствуем всем тем, кто пострадал.
Джеймс Слэкофициальный представитель премьер-министра Великобритании
На следующий день в Лондоне прошли протесты, сопровождавшиеся беспорядками. В субботу, 6 июня, жители британской столицы снова оккупировали улицы. Все выходные в Лондоне проходили демонстрации, переросшие в беспорядки и столкновения между протестующими и полицейскими.
В понедельник британская полиция выпустила заявление, в котором сообщается, что в воскресенье были задержаны 36 человек.
При этом в сообщении отмечается, что акция, в целом, проходила мирно, однако «к утру сегодняшнего дня 35 офицеров сообщили о полученных травмах, двум из них потребовалась госпитализация».
Борис Джонсон 7 июня заявил, что все ответственные за беспорядки будут наказаны.
«Люди имеют право мирно протестовать, соблюдая социальную дистанцию, но не имеют права нападать на полицию. Эти демонстрации были подорваны бандитизмом — и они являются предательством дела, которому они призваны служить. Ответственные будут привлечены к ответственности», — написал премьер в Twitter.
Франция
Протесты против полицейского насилия прошли и во Франции, там, однако, у граждан был еще один повод для выражения недовольства.
В 2016 году после задержания погиб 24-летний Адам Траоре, члены его семьи, выходцы из Мали, настаивали, что смерть наступила из-за действий полицейских.
В конце мая были обнародованы результаты независимых медэкспертов, в которых сообщалось, что Траоре погиб от удушения. При этом, согласно официальным данным, причина смерти в сердечном приступе.
Организатором акции протеста выступила сестра погибшего Асса Траоре. 3 июня, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, в Париже прошла массовая демонстрация против полицейского насилия. По данным местных СМИ, на улицы Парижа вышли более 20 тыс. человек.
Акция быстро переросла в столкновения с полицией. Протестующие бросали в полицейских бутылки и камни, поджигали мусорные баки и велосипеды. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Массовые протесты прошли и в других французских городах — 2500 человек собрались в Лилле, 1800 — в Марселе, 1200 участников — в Лионе.
В результате сегодня глава МВД страны Кристоф Кастанер заявил, что французские полицейские не будут больше изучать технику задержания, при которой применяется удушение, этот метод не будет использоваться правоохранителями в стране.
Бельгия
В столкновения с полицией переросли и протесты в Бельгии, которые прошли 7 июня в Брюсселе. Между тем в стране идет сбор подписей для сноса статуй короля Леопольда II. Соответствующую петицию подписали уже более 34 тыс. человек.
Бельгийский король Леопольд II в конце XIX века проводил кампанию по захвату бассейна реки Конго. Кампания сопровождалась жестоким отношением к местному населению. В Антверпене статуя короля была подожжена протестующими, в Генте бюст Леопольда II был залит краской.
Солидарность с США и история
Демонстрации против расизма и полицейского насилия прошли также в Австрии, Испании, Италии, Швеции, Швейцарии и Нидерландах.
В Стокгольме в акции протеста приняли участие около 8 тыс. человек. В целом демонстрация носила мирный характер, однако случались и отдельные стычки полицейских с протестующими. Три человека были задержаны.
В остальных странах протесты прошли без задержаний и столкновений.
По данным австрийской полиции, в демонстрации приняли участие почти 50 тыс. человек. Полиция в знак солидарности транслировала на информационном табло служебных машин надпись Black Lives Matter.
Тысячи людей вышли на улицы Амстердама, многие из них были в масках и в начале пытались соблюдать дистанцию, однако, чем больше людей прибывало на акцию, тем больше сокращалось расстояние между людьми. Полиция, однако, не стала выписывать штрафы.
Примечательно, что протесты в США перекинулись лишь на Западную Европу, не затронув восточную часть ЕС. Это обусловлено и тем, что страны Восточного блока в меньшей степени знакомы с расовыми проблемами.
Восточная Европа пока еще не пережила советский синдром развития, то есть там немного ментальность другая, и там правозащитные другие движения, и обстановка в этническом плане другая.
И хотя расизм — это, действительно, проблема, остро стоящая не только в США, Соединенные Штаты так или иначе стали территорией, в наибольшей степени чувствительной к проблемам неравенства на расовой почве и предрассудков. Эта тенденция имеет исторические корни, ведущие к рабовладельчеству и гражданской войне в США, в то время как чернокожие в Европе — это не коренное население.
«В Европе нет таких анклавов африканцев, анклавов арабов, предположим. Это, как правило, люди, которые приехали после Второй мировой войны в качестве трудовых мигрантов. Да, со временем они осели, обзавелись семьями, приехали еще, но все-таки они не такие титульные жители, хотя правовой разницы у них нет — если вы получили паспорт гражданина, у вас такие же гражданские права, как и у коренных жителей», — заключает эксперт.
Массовые беспорядки в Чикаго (с 27 июля по 3 августа 1919 года)
Были вызваны убийством чернокожего подростка Юджина Уильямса, который во время купания на городском пляже нарушил режим расовой сегрегации. Полиция не стала арестовывать виновных, что вызвало возмущение у чернокожих жителей. В результате беспорядков погибли 38 человек, были ранены 537. Более тысячи афроамериканцев потеряли кров из-за пожаров. Беспорядки прекратились после ввода в город Нацгвардии (6 тыс. человек). 17 зачинщиков из числа чернокожих были повешены
Резня в Талсе (с 30 мая по 1 июня 1921 года)
Поводом стал арест 19-летнего чернокожего Дика Роуленда, обвиненного в нападении на белую девушку. Опасаясь, что юношу линчуют, тюрьму взяли под охрану чернокожие жители. Перестрелка между ополченцами и вооруженными белыми, в числе которых были члены Ку-Клукс-Клана, привела к погромам афроамериканских кварталов города, полностью уничтоживших район Гринвуд. Погибли 350 человек, более 800 попали в больницы, около 6 тыс. афроамериканцев были арестованы. В ходе беспорядков полностью сгорели более 1,2 тыс. домов
Массовые беспорядки в Миссисипи (30 сентября 1962 года)
Были связаны с попытками чернокожего гражданина Джеймса Мередита поступить в Университет Миссисипи. Несмотря на то, что президентом США Джоном Кеннеди было выдано разрешение, власти штата Миссисипи отказались выполнять решение президента. Попытка Мередита войти в университет спровоцировала возмущение белых граждан, повлекшее массовые избиения чернокожих. Решением президента в штате было введено военное положение и направлено 30 тыс. военнослужащих. В результате волнений, продолжавшихся около 14 часов, погибли два человека, более 300 пострадали
Восстание в Уоттсе (с 11 по 17 августа 1965 года)
Беспорядки в пригороде Лос-Анджелеса были вызваны задержанием 21-летнего чернокожего Маркта Фрая вместе с семьей патрульным офицером. Арест вызвал возмущение у образовавшейся вокруг толпы, что привело к массовым беспорядкам, стычкам чернокожих граждан с полицией, нападению на белых водителей, поджогам и грабежам магазинов. В результате погибли 34 человека, более тысячи получили ранения, более 3 тыс. были арестованы
Бунт в Детройте (с 23 по 27 июля 1967 года)
Началом послужил полицейский рейд, закрытие нелегального бара и арест нескольких чернокожих посетителей. Столкновения с полицией переросли в грабежи и погромы по всему городу. Для подавления бунта был установлен комендантский час, введены подразделения Нацгвардии и армейские части. В беспорядках по разным оценкам принимало участие 10 тыс. человек, погибли 43 человека, 460 были ранено, 7200 арестованы. Более 2 тыс. зданий были разрушены
Беспорядки после убийства Мартина Лютера Кинга (с 4 по 8 апреля 1968 года)
Гибель американского правозащитника обернулась массовыми беспорядками по всей стране. Более чем в ста городах толпы афроамериканцев громили и грабили магазины, устраивали поджоги, переворачивали машины. Полиция была не в состоянии справиться с протестующими, правительству пришлось привлечь федеральные войска. Одновременно в десятках городов было введено чрезвычайное положение. В одном только Вашингтоне были сожжены более тысячи зданий, а толпы протестующих насчитывали 20 тыс. человек
Инцидент в Вундед-Ни (с 27 февраля по 8 мая 1973 года)
27 февраля 1973 года поселение Вундед-Ни (штат Южная Дакота) было захвачено активистами движения борцов за права индейцев и объявлено независимым индейским государством. Взяв в заложники жителей, повстанцы выставили ряд требований, в том числе — проверка всех договоров между правительством США и индейцами. За время восстания в ходе перестрелок погибли два человека, 13 индейцев были ранены. Сопротивление закончилось подписанием соглашения и сдачей повстанцев при посредничестве Национального совета церквей
Лос-анджелесский бунт (с 29 апреля по 4 мая 1992 года)
Поводом стал оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных четверым белым полицейским, которые избили чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал сопротивление при аресте. Демонстрации по поводу оправдания полицейских быстро переросли в погромы и нападения, в ходе которых погибли более 50 человек, было сожжено около 1100 домов. Помимо полиции штата в подавлении выступлений участвовали вооруженные силы США
Массовые беспорядки в Цинциннати (с 7 по 12 апреля 2001 года)
Погромы начались после убийства белым полицейским 19-летнего афроамериканца Тимоти Томаса, который пытался скрыться от преследования. В историческом центре города был подожжен рынок, группы протестующих устраивали погромы в магазинах и офисах. 12 апреля в городе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час, после чего беспорядки пошли на спад. В результате волнений были ранены более 60 человек
Беспорядки в Фергюсоне (с 9 августа до 2 декабря 2014 года)
Причиной стал инцидент, в котором 18-летний безоружный чернокожий Майкл Браун был застрелен полицейским Дарреллом Уилсоном во время попытки ареста. Большинство участников беспорядков, начавшихся из-за волнений в социальных сетях, были членами афроамериканской общины. Ситуация обострилась 24 ноября после отказа суда присяжных предъявлять обвинение Уилсону. Уже после погромов, 20 декабря того же года, афроамериканец Исмаил Бринсли из мести расстрелял в упор двух полицейских в Бруклине. В ходе беспорядков пострадали 10 человек, более 300 были арестованы
Беспорядки в Балтиморе (с 25 апреля по 3 мая 2015 года)
Поводом для манифестаций, позже перешедших в погромы и столкновения с полицией, стала смерть 26-летнего афроамериканца Фредди Грея, который скончался от травм, полученных при аресте полицейскими. Для наведения порядка в Балтимор были направлены подразделения Нацгвардии и введен комендантский час, но манифестации распространились на другие города. 1 мая шести полицейским, участвовавшим в задержании Фредди Грея, были предъявлены обвинения. В ходе беспорядков были ранены около 100 полицейских, арестовано около 200 протестующих
Волнения в городе Шарлотт (сентябрь 2016 года)
Протесты вспыхнули после убийства полицейским 43-летнего чернокожего Кейта Ламонта Скотта, который якобы был вооружен. По словам родственников убитого, в руках у него была книга. В результате митингов и беспорядков ранения получили 12 полицейских. 21 сентября в город прибыли подразделения Нацгвардии. Около 40 участников беспорядков были задержаны
Марш «Объединенных правых» (11 и 12 августа 2017 года)
Политическая акция крайне правых сил США проходила в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. Поводом послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли. Участники марша выкрикивали расистские и антисемитские лозунги, несли огнестрельное оружие, флаги Конфедерации, свастики. Акция сопровождалась факельным шествием и закончилась столкновениями с полицией. В ходе беспорядков погиб один человек, были ранены около 40, еще двое погибли в результате крушения полицейского вертолета
Беспорядки после гибели Джорджа Флойда (с мая 2020 года)
25 мая в Миннеаполисе чернокожий американец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицией. Кадры с последними минутами жизни Флойда вызывали широкий общественный резонанс. На следующий день на месте инцидента стали проходить акции под лозунгами общественного движения Black Lives Matter (Жизни черных важны). Позже демонстрации вылились в погромы, столкновения с полицией и перекинулись на другие города. Полицейские используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты