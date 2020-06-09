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06:12 (мск), источник: РБК

Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование

Кремль рекомендовал регионам создать условия, чтобы во время плебисцита по Конституции поток голосующих был равномерным в течение всех дней голосования. Это означает возможный высокий процент проголосовавших досрочно.

Источник: AP 2020

Рекомендация

Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля. Об этом РБК рассказали источники, близкие к руководству трех российских регионов, и подтвердили два собеседника, близких к Кремлю, и источник в администрации президента.

По сути это означает, что нужно построить работу таким образом, чтобы досрочно — то есть в дни, предшествующие 1 июля, проголосовало как можно большее количество людей, сказали собеседники, близкие к руководству регионов, и два источника, близкие к Кремлю. Об этом же говорилось во время совещания ЦИК по видео-конференц-связи с регионами на прошлой неделе, уточнил один из региональных источников. «Есть задача максимально донести до людей информацию о возможности проголосовать до 1 июля», — сказал также РБК собеседник в Центризбиркоме.

Кремлевская рекомендация по «равномерному» голосованию граждан объяснялась соображениями безопасности, сказали все источники РБК.

«Для того и была придумана неделя голосования, чтобы не было столпотворения (на участках) 1 июля», — добавил один из них. Задача не в том, чтобы в дни, предшествующие основной дате, проголосовали как можно больше граждан, а в том, чтобы равномерно распределить людской поток — «чтобы ни в выходные, ни 1 июля (по возможности) не образовывались очереди на участках», пояснил РБК источник в Кремле.

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«Нужно доносить до людей: если у вас есть возможность проголосовать раньше (до 1 июля), то сделайте это. Необходимо объяснять, что это делается в соображениях безопасности», — говорит один из региональных собеседников РБК.

Как пройдет голосование

Голосование по Конституции назначено на 1 июля, но проголосовать можно будет уже с 25 июня. Длиться голосование будет в течение недели. Возможность волеизъявления предусмотрена не только на избирательном участке и на дому, но и на предприятиях непрерывного цикла, на придомовых территориях. При этом проголосовать на дому можно будет без указания причин. В двух регионах, Москве и Нижегородской области, разрешено электронное голосование. На участках избиратели смогут проголосовать в любой день, начиная с 25 июня, причем писать заявление на досрочное голосование не потребуется, разъяснял зампред ЦИК Николай Булаев.

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Информирование

Граждан в том числе станут обзванивать, информируя о возможности проголосовать досрочно. В этом смысле есть хорошая возможность обеспечить голосование до 1 июля за счет людей в возрасте 65+, которым будут предлагать волеизъявиться на дому, сходятся во мнении собеседник, близкий к руководству одного из регионов, и два источника, близкие к Кремлю.

Прирост явки в дни досрочного голосования может дать и волеизъявление на предприятиях с непрерывным циклом работы, а также в отдаленных местах, продолжают собеседники РБК. То, что на голосование отвели целую неделю, — очень удобно, поскольку можно организовать процесс не спеша, отмечает близкий к руководству одного из регионов источник РБК.

Зампред ЦИК Николай Булаев в разговоре с РБК отметил, что количество граждан, принявших участие в голосовании, будет оглашаться ежедневно, начиная с 25 июня.

Число проголосовавших с момента голосования будет объявляться каждый день в разрезе регионов.
Николай Булаев
зампред ЦИК

По словам Булаева, время сбора информации и отчета по явке будет установлено позже, вероятнее всего, это будет утро следующего дня. «Часов в 10−11 утра все регионы будут отчитываться», — пояснил зампред Центризбиркома. В это же время Информационный центр ЦИК будет оглашать данные по федеральной явке и размещать информацию на сайте ЦИК, добавил он.

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Явка

Прогнозировать, сколько граждан проголосуют в каждый из предшествующих 1 июля дней, невозможно, поэтому большинство регионов будут стараться охватить избирателей по максимуму в первые же три дня, рассуждают близкие к Кремлю собеседники РБК.

Желаемая явка по стране на голосовании по поправкам к Конституции — 60%, говорили кремлевские чиновники на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в середине февраля. В настоящее время параметры остались примерно в тех же пределах — 55−65% в зависимости от региона, говорят близкие к администрации президента и региональные источники РБК.

Сама конструкция, которая предусматривает шесть дней досрочного голосования с вольготными правилами, сконструирована именно с точки зрения задач целевого результата и, соответственно, необходимой для него явки, говорит политолог Дмитрий Бадовский.

Оптимально, чтобы за поправки проголосовали более половины списочного состава избирателей — сейчас это 55,3 млн человек. Эта цифра важна и по другой причине — она близка к показателям поддержки Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, — 56,4 млн человек.
Дмитрий Бадовский
политолог

Чтобы выйти на «оптимальный результат», должно хватить явки на уровне немногим более 60%, считает Бадовский.

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За шесть дней досрочного голосования в стране, «если усреднять», проголосовать могут порядка половины или даже больше от итоговой явки, полагает Бадовский. «Но в последний день, думаю, все равно придет значительная часть людей, поскольку сама дата голосования была назначена на 1 июля, на эту дату ориентировано информирование. К тому же должна быть яркая “финальная точка” процесса, позитивная картинка участия в основной день голосования, которую в ходе предыдущих дней досрочного и надомного голосования не обеспечишь», — уверен эксперт.

Многое будет зависеть и от того, станет или не станет ЦИК публиковать явку за каждый день голосования — публикация этих данных, в том числе в региональном разрезе, может в разных местах давать как мобилизующий, так и демобилизующий эффект, где-то может привести к всплескам активности противников поправок, а может и спровоцировать некоторых губернаторов на соревнование между собой, считает Бадовский. В любом случае публикация данных «накопления явки» по дням будет задавать политический контекст хода голосования, резюмирует он.

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