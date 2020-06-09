Северная Корея отключит линии связи с Южной

В заявлении, опубликованном агентством, говорится, что в понедельник, 8 июня на заседании, посвященном работе отделов по южнокорейским делам, заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль и первая замзаведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон (сестра лидера КНДР Ким Чен Ына) указали на необходимость полного перехода отношений с Южной Кореей «в дела с врагами» и поручили полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом.
В сообщении ЦТАК отмечается, что властям КНДР «больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование».
В сообщении говорится, что отключение линий связи станет одним из шагов первого этапа блокировки любых контактов с «элементами Южной Кореи». В будущем власти КНДР намерены принять дополнительные решения, направленные на ограничения взаимодействия с республикой Корея. Несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки. Народ Северной Кореи «был разгневан предательским и коварным поведением южнокорейских властей, с которыми нам еще предстоит свести множество счетов», — говорится в заявлении ЦТАК.
Как пишет Reuters, официальные заявления властей КНДР свидетельствует о неудаче оттепели в отношениях двух стран, которая длилась почти два года. Обе Кореи остаются в состоянии войны, потому что Корейская война 1950−1953 гг. закончилась перемирием, а не мирным договором, отмечает агентство.