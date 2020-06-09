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09:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Республиканцы в Конгрессе предложат новые санкции против России, КНР и Ирана

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США планируют во вторник представить предложения о введении новых санкций в отношении России, Китая и Ирана, а также ограничений на помощь Ливану.

Источник: AP 2020

Об этом сообщил конгрессмен Грег Стьюби в эфире телеканала Fox Business.

«Да, предполагается, что их представят завтра (во вторник.— “Ъ”)», — ответил господин Стьюби на вопрос о планах законодателей опубликовать свои предложения на этой неделе (цитата по ТАСС). Он уточнил, что предложения касаются «новых санкций» и «подходов в сфере внешней политики к России, Китаю и Ирану». «Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает в октябре. Мы, разумеется, не считаем, что Китай и Россия должны поставлять вооружения иранским властям», — пояснил он.

По его словам, планируется предложить меры, которые затруднят экономическое сотрудничество между Ираном и Ираком. Кроме того, республиканцы рекомендуют ограничить предоставление американской помощи Ливану. Журналист телеканала во время разговора отметила, что, по данным источников, республиканцы в Конгрессе США намерены представить «крупнейший в истории пакет санкций против Ирана».

Ранее США дали Ирану два месяца на свертывание мирной ядерной программы, за исключением работ на АЭС в Бушере. При этом Вашингтон пообещал усилить давление на Иран в случае продолжения «ядерного шантажа». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество вслед за США ввести в отношении Ирана «парализующие санкции».

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