Республиканцы в Конгрессе предложат новые санкции против России, КНР и Ирана

Об этом сообщил конгрессмен Грег Стьюби в эфире телеканала Fox Business.
«Да, предполагается, что их представят завтра (во вторник.— “Ъ”)», — ответил господин Стьюби на вопрос о планах законодателей опубликовать свои предложения на этой неделе (цитата по ТАСС). Он уточнил, что предложения касаются «новых санкций» и «подходов в сфере внешней политики к России, Китаю и Ирану». «Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает в октябре. Мы, разумеется, не считаем, что Китай и Россия должны поставлять вооружения иранским властям», — пояснил он.
По его словам, планируется предложить меры, которые затруднят экономическое сотрудничество между Ираном и Ираком. Кроме того, республиканцы рекомендуют ограничить предоставление американской помощи Ливану. Журналист телеканала во время разговора отметила, что, по данным источников, республиканцы в Конгрессе США намерены представить «крупнейший в истории пакет санкций против Ирана».
Ранее США дали Ирану два месяца на свертывание мирной ядерной программы, за исключением работ на АЭС в Бушере. При этом Вашингтон пообещал усилить давление на Иран в случае продолжения «ядерного шантажа». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество вслед за США ввести в отношении Ирана «парализующие санкции».