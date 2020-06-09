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15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает «24 канал».

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Инфицировано485 253+8 595
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Источник: Reuters

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче», — пояснил Зеленский в интервью «Украинской правде».

По его словам, он предлагал соратникам: «Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Тогда бы люди поняли, что коронавирус — «это страшно», но «это не чума», считал украинский лидер. «Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшен, когда люди считали, что мы все умрем», — пояснил Зеленский.

Однако от предложения отказались, решив, что это «перебор». Зеленский добавил, что семья не простила бы ему такой шаг. «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — подытожил он.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом более 27 тысяч человек, почти 800 из них умерли, свыше 12 тысяч выздоровели.

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