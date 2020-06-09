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10:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отношении к лидеру украинских националистов Степану Бандере, сообщает «ЛIГА. Новости».

Источник: AP 2020

Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями. Однако добавил, что «у нас от героя до врага — один шаг».

Зеленский отметил, что на востоке Украины неоднозначное отношение к Бандере. «Не нужно, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на вопросы, на которое должно ответить время», — призвал президент.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в честь убитого при задержании полицейскими жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала массовые протесты в США.

В 2019 году Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».

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