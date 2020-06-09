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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое нежелание оскорбительно высказываться о российском лидере Владимире Путине, передает dsnews.ua.

Источник: Reuters

«Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей», — заявил Зеленский в интервью «Украинской правде». Он отметил, что рискует не своими рейтингами, а жизнями людей.

Зеленский добавил, что его не интересуют «человеческие качества» Путина. «Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам», — сказал Зеленский.

В 2014 году, после смены центральной власти на Украине в результате массовых протестных акций, Крым вошел в состав России по результатам проведенного на полуострове референдума. Части Донецкой и Луганской областей объявили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.

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