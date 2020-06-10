Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

«Для того, чтобы защитить наши национальные интересы в Арктике и Антарктике и сохранить присутствие сил безопасности наряду с нашими союзниками и партнерами в Арктике, США необходим готовый и работоспособный флот ледоколов, обеспечивающих безопасность, который был бы протестирован и полностью готов к 2029 году», — говорится в документе.
В одном из поручений Трампа говорится, что США намерены обеспечить свое постоянное присутствие в Антарктике.
Глава государства также поручил министру внутренней безопасности в сотрудничестве с комендантом береговой охраны, министром обороны и министром энергетики провести исследования преимуществ и рисков использования ледокольного флота, который состоит как минимум из трех тяжелых ледоколов класса PSC.
США рассматривают возможность организации как минимум двух баз на своей территории и двух — за границей.
Сейчас полярный флот США включает два судна: тяжелый ледокол Polar Star, который был введен в эксплуатацию в 1976 году, и ледокол Healy, введенный в эксплуатацию в 2000 году.
В декабре 2018 года США отказались от учений в Арктике, так как опасались, что Polar Star, который должен был в них участвовать, сломается. Тогда адмирал Пол Цукунфт сказал, что не может гарантировать полноценную работу судна и того, что США не придется «просить Россию вытащить нас из опасности».
Сейчас в стране реализуется программа Polar Security Cutter по обновлению флота. В рамках этой программы США планируют приобрести шесть новых полярных ледоколов, которые могли бы обеспечивать круглогодичное присутствие американских сил в Арктике и Антарктике.