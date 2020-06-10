Песков объяснил смертность от COVID-19 в России эффективным здравоохранением

Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему в России умирает от инфекции меньше людей, чем в других странах и не может ли это быть следствием манипуляций со статистикой, Песков сказал: «Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» Он прокомментировал и показатели заболеваемости в России, объяснив большое количество выявленных случае заражения коронавирусом массовым характером тестирования на его наличие.
Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете.
По словам Пескова, Владимира Путина не заботит, как сказывается пандемия на рейтинге президента. «[…] если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения», — сказал Песков. По его словам, Путина больше заботит то, какое влияние пандемия «оказывает на экономику страны». Пресс-секретарь президента рассказал, что связывает надежды на улучшение отношений между США и Россией с президентскими выборами в Америке, которые пройдут в ноябре.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. 11 мая сразу два издания — Financial Times и The New York Times — опубликовали статьи о возможном занижении данных о смертности от коронавируса в России. 13 мая на ту же тему была опубликована колонка колумниста Bloomberg, посвященная «провалу путинских реформ» в здравоохранении. Все публикации стали предметом критики и обвинений в адрес изданий со стороны российских дипломатов, депутатов и чиновников.