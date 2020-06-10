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04:15 (мск), источник: Ведомости

Песков объяснил смертность от COVID-19 в России эффективным здравоохранением

Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России обусловлены высокой эффективностью российской системы здравоохранения, а не манипуляциями со статистикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос журналиста о занижении данных о смертности от COVID-19 в России.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:33 MSK, 10.06
Инфицировано485 253+8 595
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
27.059.06
Скончалось6 142+171
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
27.059.06
Выздоровело242 397+11 709
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
27.059.06
Инфицировано7 227 791+336 578
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
27.059.06
Скончалось411 009+11 291
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
27.059.06
Выздоровело3 362 794+276 961
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
27.059.06
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Источник: AP 2020

Отвечая на вопрос интервьюера о том, почему в России умирает от инфекции меньше людей, чем в других странах и не может ли это быть следствием манипуляций со статистикой, Песков сказал: «Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» Он прокомментировал и показатели заболеваемости в России, объяснив большое количество выявленных случае заражения коронавирусом массовым характером тестирования на его наличие.

Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете.
Дмитрий Песков
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По словам Пескова, Владимира Путина не заботит, как сказывается пандемия на рейтинге президента. «[…] если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения», — сказал Песков. По его словам, Путина больше заботит то, какое влияние пандемия «оказывает на экономику страны». Пресс-секретарь президента рассказал, что связывает надежды на улучшение отношений между США и Россией с президентскими выборами в Америке, которые пройдут в ноябре.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. 11 мая сразу два издания — Financial Times и The New York Times — опубликовали статьи о возможном занижении данных о смертности от коронавируса в России. 13 мая на ту же тему была опубликована колонка колумниста Bloomberg, посвященная «провалу путинских реформ» в здравоохранении. Все публикации стали предметом критики и обвинений в адрес изданий со стороны российских дипломатов, депутатов и чиновников.

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