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05:15 (мск), источник: Известия

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать РФ враждебной страной из-за наращивания российского военного потенциала на Черном море. Это следует из опубликованного проекта национальной стратегии обороны государства на 2020−2024 годы.

Источник: AP 2020

Документ вступит в силу, если его поддержат обе палаты румынского парламента.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО, создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», — говорится в проекте.

По оценкам румынских властей, данная данная ситуация вкупе с ухудшением отношений между НАТО и России угрожает безопасности страны.
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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за ведение диалога с Россией. Он отметил, что альянс «готов защитить союзников», однако с Москвой необходимо поддерживать переговоры.

Комментируя намерения Бухареста, российский сенатор Алексей Пушков указал, что Румыния повторяет вслед за США ложные банальности об «агрессивности» России. При этом румынские власти игнорируют реально опасные военные действия Вашингтона.

7 июня издание Forbes сообщило, что в случае военного конфликта России и НАТО в Прибалтике, российские военные смогут одержать победу менее, чем за 60 часов.

При этом ранее Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена ни с кем воевать и лишь вынуждена укреплять оборону в ответ на растущие силы НАТО у российских границ.

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