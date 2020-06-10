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12:13 (мск), источник: Газета.Ру

Опрос ВЦИОМ выявил отношение коммунистов к поправкам в Конституцию

В общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны намерены принять участие 67% россиян.

Источник: РИА "Новости"

Таковы данные опроса ВЦИОМ, опубликованного в среду, 10 июня.

Еще не определились 17%, не собираются участвовать — 14%.

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Кроме того, по результатам социологического исследования выяснилось, что намерены участвовать в голосовании 78% сторонников единороссов, 74% сторонников «Справедливой России», 71% сторонников коммунистов и 64% сторонников ЛДПР.

При этом из тех, кто хочет голосовать, «за» поправки выступают 61%, «против» — 21%.

Характерно, что несмотря на призыв руководства КПРФ отвергнуть предлагаемые изменения в Конституцию коммунисты скорее готовы голосовать «за» них (43%), а не «против» (39%).

Также поддержать поправки намерены среди избирателей ЕР 83%, справедливороссов — 65%, ЛДПР — 54%.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 июня 2020 года среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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9 июня© Ньюстюб
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