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13:12 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что олигархов в России не существует

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В России нет олигархов — предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул «деньги российских олигархов» в контексте финансирования оппозиционеров в республике.

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.

«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», — подчеркнул Песков.

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