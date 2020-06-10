13:12 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что олигархов в России не существует
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В России нет олигархов — предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул «деньги российских олигархов» в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
«Нам неизвестно о
«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они