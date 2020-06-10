Кремль поддержал слова Патрушева о попытках Запада расколоть российское общество

«Это, безусловно, в том числе, и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров. Я не вижу необходимости их перечислять. Речь идет, в целом, о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно и видно невооруженным глазом», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля в отношении высказывания Патрушева.
На вопрос, о каких странах и силах идет речь, представитель Кремля повторил слова Патрушева о том, что это организуют «определенные неправительственные и правительственные организации».
Ранее в этот же день Патрушев заявил, что у Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны в преддверии голосования по поправкам к Конституции, а также перед единым днем голосования осенью.
Кроме того, он предупредил о том, что Запад нарастит информационное давление на Россию с целью «размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны».
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. В Кремле не ожидают, что из-за коронавируса возникнут проблемы с голосованием.
Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений.