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13:27 (мск), источник: Известия

Кремль поддержал слова Патрушева о попытках Запада расколоть российское общество

В Кремле согласны с позицией секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который заявил о попытках Запада расколоть общество в России перед голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ, заявил в среду, 10 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

«Это, безусловно, в том числе, и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров. Я не вижу необходимости их перечислять. Речь идет, в целом, о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно и видно невооруженным глазом», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля в отношении высказывания Патрушева.

На вопрос, о каких странах и силах идет речь, представитель Кремля повторил слова Патрушева о том, что это организуют «определенные неправительственные и правительственные организации».

Ранее в этот же день Патрушев заявил, что у Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны в преддверии голосования по поправкам к Конституции, а также перед единым днем голосования осенью.
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Кроме того, он предупредил о том, что Запад нарастит информационное давление на Россию с целью «размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны».

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. В Кремле не ожидают, что из-за коронавируса возникнут проблемы с голосованием.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений.

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14:09 (мск)© Ньюстюб
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