Путин планирует лично проголосовать по поправкам в Конституцию

«Он может проголосовать в один из семи дней, но пока он планирует принять участие в голосовании», — сказал Песков журналистам. Он уточнил, что речь идет о личном участии. «Пока планирует лично», — добавил пресс-секретарь.
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что в преддверии голосования по Конституции и единого дня голосования 13 сентября страны Запада намерены «провоцировать националистические и сепаратистские настроения» в российских регионах через некоммерческие организации. Дмитрий Песков сегодня отметил, что это — мнение Кремля.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день будет выходным. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать в электронном виде. Онлайн-голосование будет проходить шесть дней, с 25 по 30 июня. Ранее организаторы проекта «НЕТ!», посвященного голосованию против поправок, пожаловались в ЦИК на агитацию за принятие изменений.