15:34 (мск), источник: РБК
Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко
Порошенко подозревается в том, что в 2018 году «путем издания явно преступного приказа» склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению власти.
Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила
«Сейчас следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении ведомства.
В ГБР сообщили, что уведомление о подозрении в совершении преступления было вручено Порошенко в здании ведомства по поручению генерального прокурора.
Сам Порошенко на своей странице в сети Facebook сообщил, что приехал в ГБР, чтобы «сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, пытаются установить авторитарный режим в Украине», но ему «совершенно незаконно» попытались вручить уведомление о подозрении.
«Они загнали себя в угол — попытка обвинить президента и нынешнего народного депутата может быть предпринята только генеральным прокурором. То, что происходит сейчас, не имеет никакого отношения к верховенству права, демократии или расследованию преступления. Это двойные стандарты, преследование оппозиции и атака на лидера оппозиции», — написал Порошенко.
Адвокат Порошенко Илья Новиков пояснил, что претензии к
«Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам подошел сотрудник офиса генпрокурора и попытался вручить подозрение. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком», — заявил Новиков (цитата по сообщению
В апреле Генеральная прокуратура Украины начала расследование уголовного дела против бывшего президента страны Петра Порошенко сразу по четырем статьям в связи с возможностью неправомерных действий главы государства и других лиц при издании указов о назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах.
В мае в Киеве были обнародованы записи разговоров людей с голосами, похожими на голоса Порошенко,
Кроме того,