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15:34 (мск), источник: РБК

Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко

Порошенко подозревается в том, что в 2018 году «путем издания явно преступного приказа» склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению власти.

Источник: AP 2020

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«Сейчас следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении ведомства.

Агентство УНИАН со ссылкой на офис генерального прокурора сообщает, что Порошенко подозревается в том, что в 2018 году «путем издания явно преступного приказа» склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению власти и служебных полномочий.

В ГБР сообщили, что уведомление о подозрении в совершении преступления было вручено Порошенко в здании ведомства по поручению генерального прокурора.

Сам Порошенко на своей странице в сети Facebook сообщил, что приехал в ГБР, чтобы «сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, пытаются установить авторитарный режим в Украине», но ему «совершенно незаконно» попытались вручить уведомление о подозрении.

«Они загнали себя в угол — попытка обвинить президента и нынешнего народного депутата может быть предпринята только генеральным прокурором. То, что происходит сейчас, не имеет никакого отношения к верховенству права, демократии или расследованию преступления. Это двойные стандарты, преследование оппозиции и атака на лидера оппозиции», — написал Порошенко.

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Адвокат Порошенко Илья Новиков пояснил, что претензии к экс-президенту связаны с назначением Сергея Семочко первым заместителем СВР, назвав происходящее «юридическим трэшем».

«Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам подошел сотрудник офиса генпрокурора и попытался вручить подозрение. Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с этим человеком», — заявил Новиков (цитата по сообщению пресс-службы партии «Европейская солидарность»), отметив, что Порошенко пытаются привлечь к уголовной ответственности «без всяких оснований».

В апреле Генеральная прокуратура Украины начала расследование уголовного дела против бывшего президента страны Петра Порошенко сразу по четырем статьям в связи с возможностью неправомерных действий главы государства и других лиц при издании указов о назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах.

В мае в Киеве были обнародованы записи разговоров людей с голосами, похожими на голоса Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепартамента США Джона Керри, в ходе которых обсуждалась отставка генпрокурора Виктора Шокина. Печерский районный суд в Киеве принял решение, обязывающее Генеральную прокуратуру начать следствие по этому делу.

Кроме того, экс-президент Украины уже фигурирует в 16 уголовных делах, но проходит по большинству из них в качестве свидетеля.

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