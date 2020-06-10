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20:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Турция открывается не для России

Украинцы и казахи смогут отдохнуть на курортах республики раньше россиян.

Коронавирус COVID-19
21:13 (мск)Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 июня
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 10.06
Инфицировано493 657+8 404
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Турция в среду возобновила международное авиасообщение и теперь рассчитывает на резкий приток туристов. В числе первых стран, жители которых смогут отдохнуть на популярных курортах уже в июне, оказались Казахстан, Киргизия, Азербайджан и страны Балтии, но не Россия. Восстановить авиасообщение с ней власти надеются в июле, но точная дата пока неизвестна. При этом карантинных ограничений в самой Турции практически не осталось: соблюдая меры дистанцирования, можно посещать и рестораны, и пляжи, и музеи.

Возобновив 1 июня внутреннее авиасообщение, власти Турции постепенно начинают пускать в страну иностранцев. До конца месяца они планируют восстановить авиасообщение с 40 странами. Самолеты летают в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и Турецкую Республику Северного Кипра (признана только Анкарой). В течение месяца к ним должны добавиться новые государства, в том числе и постсоветского пространства. Как заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, 15 июня возобновится авиасообщение с Азербайджаном, 20 июня — с Таджикистаном и Казахстаном, а 22 июня — с Эстонией, Латвией и Киргизией. 1 июля полетят самолеты на Украину.

Восстановление авиасообщения с Россией в июне не планируется, хотя спрос на перелеты (при снятии всех запретов на выезд россиян) был бы большим.
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Как ранее писал «Ъ», сейчас на Турцию приходится свыше 40% от общего числа поисковых запросов россиян, интересующихся отдыхом за рубежом (см. «Ъ» от 30 мая). «Мы не планируем в июне принимать путешественников из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом», — говорил министр здравоохранения Фахреттин Коджа 20 мая. Министр туризма и культуры Мехмет Эсрой в недавнем интервью Deutsche Welle высказался более оптимистично и предположил, что первые самолеты в Россию полетят уже в июле. «Количество случаев (заболевания коронавирусом в России.— “Ъ”) может быть высоким, но я вижу, что Россия очень хорошо управляет процессом», — сказал он.

Российские официальные лица высказываются еще менее конкретно. «Российские и турецкие компетентные органы и ведомства находятся в постоянном контакте, в том числе по вопросам возможности возобновления взаимодействия в сфере туризма и обеспечения безопасности и охраны здоровья российских туристов на территории Турции, — заявили “Ъ” в посольстве РФ в Анкаре.— Конкретные даты восстановления авиасообщения будут, видимо, ясны несколько позже, равно как и те конкретные меры, к которым стороны могут прибегнуть, для того чтобы перелеты осуществлялись в максимально безопасном режиме с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм».

Меры, которые анонсировал министр Эсрой, выглядят достаточно мягкими.

Справку об отсутствии коронавируса на въезде в Турцию требовать не будут. Вместо этого у въезжающих будут проверять температуру, и только если она превышает 38 градусов, попросят сдать анализ прямо в аэропорту.

Ждать результатов, по словам турецкого министра, придется не больше часа.

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Сталкиваться с ощутимыми карантинными ограничениями внутри страны туристам тоже, судя по всему, не придется. Практически все необходимое для отдыха, например пляжи, бассейны, рестораны, музеи, рынки и парки, власти открыли 1 июня, обязав посетителей соблюдать меры физического дистанцирования.

Вечером во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о новом смягчении карантинного режима. Если раньше кафе и рестораны могли работать лишь до 22:00, теперь они будут ждать гостей до полуночи.

Однако ночные заведения, бары и клубы, пока работать не будут. Недоступным остается и такое популярное для Турции времяпрепровождение, как курение кальяна в кафе. С началом эпидемии коронавируса такой запрет введен практически во всех странах Ближнего Востока.

Значительные послабления сделаны и для жителей самой Турции. Людям старше 65 лет накануне разрешили выходить из домов с 10:00 до 20:00 каждый день, а не только по воскресеньям, как раньше. Дети и подростки до 18 лет тоже теперь могут находиться на улице каждый день, но под присмотром взрослых. Раньше им разрешали выходить лишь по средам и пятницам с 14:00 до 20:00.

По данным на среду, в Турции было зафиксировано более 172 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом прирост за один день (9 июня) составил 993 случаев заражения. Всего за время пандемии от коронавируса в Турции скончались 4,7 тыс. человек.

Кирилл Кривошеев

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