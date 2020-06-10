Турция открывается не для России

Возобновив 1 июня внутреннее авиасообщение, власти Турции постепенно начинают пускать в страну иностранцев. До конца месяца они планируют восстановить авиасообщение с 40 странами. Самолеты летают в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и Турецкую Республику Северного Кипра (признана только Анкарой). В течение месяца к ним должны добавиться новые государства, в том числе и постсоветского пространства. Как заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, 15 июня возобновится авиасообщение с Азербайджаном, 20 июня — с Таджикистаном и Казахстаном, а 22 июня — с Эстонией, Латвией и Киргизией. 1 июля полетят самолеты на Украину.
Как ранее писал «Ъ», сейчас на Турцию приходится свыше 40% от общего числа поисковых запросов россиян, интересующихся отдыхом за рубежом (см. «Ъ» от 30 мая). «Мы не планируем в июне принимать путешественников из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом», — говорил министр здравоохранения Фахреттин Коджа 20 мая. Министр туризма и культуры Мехмет Эсрой в недавнем интервью Deutsche Welle высказался более оптимистично и предположил, что первые самолеты в Россию полетят уже в июле. «Количество случаев (заболевания коронавирусом в России.— “Ъ”) может быть высоким, но я вижу, что Россия очень хорошо управляет процессом», — сказал он.
Российские официальные лица высказываются еще менее конкретно. «Российские и турецкие компетентные органы и ведомства находятся в постоянном контакте, в том числе по вопросам возможности возобновления взаимодействия в сфере туризма и обеспечения безопасности и охраны здоровья российских туристов на территории Турции, — заявили “Ъ” в посольстве РФ в Анкаре.— Конкретные даты восстановления авиасообщения будут, видимо, ясны несколько позже, равно как и те конкретные меры, к которым стороны могут прибегнуть, для того чтобы перелеты осуществлялись в максимально безопасном режиме с точки зрения
Меры, которые анонсировал министр Эсрой, выглядят достаточно мягкими.
Ждать результатов, по словам турецкого министра, придется не больше часа.
Сталкиваться с ощутимыми карантинными ограничениями внутри страны туристам тоже, судя по всему, не придется. Практически все необходимое для отдыха, например пляжи, бассейны, рестораны, музеи, рынки и парки, власти открыли 1 июня, обязав посетителей соблюдать меры физического дистанцирования.
Вечером во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о новом смягчении карантинного режима. Если раньше кафе и рестораны могли работать лишь до 22:00, теперь они будут ждать гостей до полуночи.
Однако ночные заведения, бары и клубы, пока работать не будут. Недоступным остается и такое популярное для Турции времяпрепровождение, как курение кальяна в кафе. С началом эпидемии коронавируса такой запрет введен практически во всех странах Ближнего Востока.
Значительные послабления сделаны и для жителей самой Турции. Людям старше 65 лет накануне разрешили выходить из домов с 10:00 до 20:00 каждый день, а не только по воскресеньям, как раньше. Дети и подростки до 18 лет тоже теперь могут находиться на улице каждый день, но под присмотром взрослых. Раньше им разрешали выходить лишь по средам и пятницам с 14:00 до 20:00.
По данным на среду, в Турции было зафиксировано более 172 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом прирост за один день (9 июня) составил 993 случаев заражения. Всего за время пандемии от коронавируса в Турции скончались 4,7 тыс. человек.
Кирилл Кривошеев