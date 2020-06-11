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00:48 (мск), источник: ТАСС

Республиканцы предложили ввести наиболее жесткие санкции против России, Ирана и Китая

ВАШИНГТОН. /ТАСС/. Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили в среду ввести против России, Ирана и Китая такие жесткие санкции, которые, по их версии, никогда не предлагались ранее американским законодательным органом. Об этом говорится в 120-страничном докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном Республиканским исследовательским комитетом, в который входят около 150 конгрессменов-консерваторов.

Источник: Reuters

Авторы доклада, над которым работа велась порядка полутора лет, «предлагают более 130 решений для борьбы с самыми агрессивными противниками Америки в мире», в число которых входят Россия, Иран и Китай. В частности, законодатели рекомендуют ввести против этих трех стран «самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом».

«Предложения также включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь США иностранным государствам работала на продвижение американских интересов и ценностей и модернизацию дипломатии США и Госдепартамента», — утверждается в документе.

В частности, законодатели предлагают ввести жесткий пакет антироссийских санкций, который будет включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, «подконтрольных России лиц» в других странах и признание РФ «государством — спонсором терроризма». В документе «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».

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Конгрессмены рекомендуют ввести рестрикции против отдела Единого фронта ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), а также руководства КПК, включая членов Политбюро, в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге.

Республиканцы предлагают с помощью ограничений заблокировать дополнительные секторы экономики Ирана, ввести санкции против «подконтрольных Ирану лиц в регионе», в том числе представителей вооруженных формирований в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии.

Предложенные в документе инициативы носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.

Российская сторона неоднократно заявляла, что США ничего не добьются от РФ методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.

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