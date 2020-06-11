02:05 (мск), источник: Известия
В Минстрое оценили потери сферы ЖКХ за период карантина
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Это значительные потери для отрасли. Долги по ЖКХ на начало года и так составили 1,4 трлн рублей, поэтому предприятия крайне болезненно реагируют на дальнейшее повышение нагрузки. В Минстрое положительно оценили инициативу комитета по экономической политике Совета Федерации по поддержке отрасли.
В частности, там согласились с тем, что ее необходимо включить в список пострадавших. В министерстве также подчеркнули, что потребуются и дополнительные инструменты поддержки. Частично они вошли в проект нацплана по восстановлению экономики, но будут предложены и другие меры, пообещали там.
Комитет СФ по экономической политике обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с предложением поручить госучреждениям полностью погасить задолженность по коммунальным услугам. Кроме этого, сенатор просит ограничить доступ к господдержке для неплательщиков по ЖКУ среди малого бизнеса.
В качестве системных мер в комитете предложили включить отрасль в перечень пострадавших, понизить отдельным компаниям налоги и предоставить беспроцентные кредиты.