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02:05 (мск), источник: Известия

В Минстрое оценили потери сферы ЖКХ за период карантина

За апрель-июнь выпадающие доходы поставщиков коммунальных услуг составят около 70−80 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Администрацию президента попросили поручить госучреждениям полностью погасить обязательства по коммунальным услугам, а также ограничить доступ к господдержке малому бизнесу, задолжавшему за ЖКУ. В некоторых городах собираемость с марта по июнь снизилась с более 90% до 60%.

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Источник: Известия

Это значительные потери для отрасли. Долги по ЖКХ на начало года и так составили 1,4 трлн рублей, поэтому предприятия крайне болезненно реагируют на дальнейшее повышение нагрузки. В Минстрое положительно оценили инициативу комитета по экономической политике Совета Федерации по поддержке отрасли.

В частности, там согласились с тем, что ее необходимо включить в список пострадавших. В министерстве также подчеркнули, что потребуются и дополнительные инструменты поддержки. Частично они вошли в проект нацплана по восстановлению экономики, но будут предложены и другие меры, пообещали там.

Комитет СФ по экономической политике обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с предложением поручить госучреждениям полностью погасить задолженность по коммунальным услугам. Кроме этого, сенатор просит ограничить доступ к господдержке для неплательщиков по ЖКУ среди малого бизнеса.

В качестве системных мер в комитете предложили включить отрасль в перечень пострадавших, понизить отдельным компаниям налоги и предоставить беспроцентные кредиты.

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