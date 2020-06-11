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07:52 (мск), источник: РИА Новости

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Китай восстановит транспортное сообщение с Россией и разрешит поездки граждан при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в министерстве иностранных дел КНР.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 11.06
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Источник: AP 2020

Ранее РБК со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний сообщило, что Росавиация предложит частично открыть с 15 июля международное авиасообщение, в том числе с Китаем. Источник в авиационных кругах рассказал РИА Новости, что ведомство прорабатывает различные варианты действий.

В МИД Китая в ответ на просьбу ответить, когда и при каких условиях будет восстановлено авиасообщение с Россией и откроются границы для иностранцев, также отметили, что российские авиакомпании при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю.

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов. При этом они должны строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае, если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю.

Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет десяти, то полеты приостанавливаются на четыре недели.

«С начала эпидемии Китай и Россия оказывают взаимную помощь и поддержку друг другу, сообща предоставляют для граждан двух стран на своей территории необходимые условия для проживания и обеспечения личной защиты и помощь. Министерства иностранных дел двух стран поддерживают тесный контакт по проведению соответствующей работы», — добавили в министерстве.

На вопрос, когда Китай откроет границы для иностранцев, в МИД отметили, что иностранные граждане, занимающиеся торговой, научно-технической деятельностью в случае срочной необходимости могут обратиться в китайские посольства и консульства за границей для получения визы и приезда в страну.

МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам и временно прекратил выдачу виз.

«Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан», — добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 057 случаев коронавирусной инфекции, 78 361 человек выздоровел, 62 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли.

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