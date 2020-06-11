07:52 (мск), источник: РИА Новости
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Китай восстановит транспортное сообщение с Россией и разрешит поездки граждан при условии строгого соблюдения
Ранее РБК со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний сообщило, что Росавиация предложит частично открыть с 15 июля международное авиасообщение, в том числе с Китаем. Источник в авиационных кругах рассказал РИА Новости, что ведомство прорабатывает различные варианты действий.
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые
Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет десяти, то полеты приостанавливаются на четыре недели.
«С начала эпидемии Китай и Россия оказывают взаимную помощь и поддержку друг другу, сообща предоставляют для граждан двух стран на своей территории необходимые условия для проживания и обеспечения личной защиты и помощь. Министерства иностранных дел двух стран поддерживают тесный контакт по проведению соответствующей работы», — добавили в министерстве.
МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам и временно прекратил выдачу виз.
«Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан», — добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 057 случаев коронавирусной инфекции, 78 361 человек выздоровел, 62 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли.