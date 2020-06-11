План восстановления экономики включает новые меры поддержки на 430 млрд рублей

«По данным правительства, национальный план стоит 5 трлн руб., включая меры, уже объявленные в трех пакетах. На 2020 год заложено 2,8 трлн руб., из них 133 млрд на мероприятия, которые не входили в предыдущие пакеты, а на 2021 год заложено 2,4 трлн руб., из них новые меры — около 300 млрд руб. Так что Национальный план добавил примерно 430 млрд руб. поддержки на два года», — сказал господин Кудрин в интервью ТАСС.
Он отметил, что сейчас разработать наиболее детальный, подробный план было бы трудно. По его мнению, план должен предусматривать «более сильные изменения в экономике», так как «2021 год нужно использовать для изменения структуры федерального бюджета, существенной поддержки малого и среднего бизнеса, снижения регуляторной нагрузки на предприятия». Господин Кудрин сообщил, что это будет отражено в обновленных нацпроектах. На их уточнение потребуется два-три месяца.
Напомним, для восстановления экономики был разработан трехэтапный общенациональный план. Владимир Путин заявил, что к реализации плана нужно приступить с 1 июля, и дал правительству две недели на уточнение параметров. В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что документ доработают с учетом мнения предпринимателей и экспертов.