Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
8Умер Михаил Кокшенов
10:06 (мск), источник: Коммерсантъ

План восстановления экономики включает новые меры поддержки на 430 млрд рублей

Общенациональный план восстановления экономики России содержит новые меры поддержки на сумму около 430 млрд руб., сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, 133 млрд руб. заложено на текущий год и 300 млрд руб. на 2021 год.

Источник: AP 2020

«По данным правительства, национальный план стоит 5 трлн руб., включая меры, уже объявленные в трех пакетах. На 2020 год заложено 2,8 трлн руб., из них 133 млрд на мероприятия, которые не входили в предыдущие пакеты, а на 2021 год заложено 2,4 трлн руб., из них новые меры — около 300 млрд руб. Так что Национальный план добавил примерно 430 млрд руб. поддержки на два года», — сказал господин Кудрин в интервью ТАСС.

Он отметил, что сейчас разработать наиболее детальный, подробный план было бы трудно. По его мнению, план должен предусматривать «более сильные изменения в экономике», так как «2021 год нужно использовать для изменения структуры федерального бюджета, существенной поддержки малого и среднего бизнеса, снижения регуляторной нагрузки на предприятия». Господин Кудрин сообщил, что это будет отражено в обновленных нацпроектах. На их уточнение потребуется два-три месяца.

Напомним, для восстановления экономики был разработан трехэтапный общенациональный план. Владимир Путин заявил, что к реализации плана нужно приступить с 1 июля, и дал правительству две недели на уточнение параметров. В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что документ доработают с учетом мнения предпринимателей и экспертов.

 «Все это, конечно, чудовищно»: что сказал Ефремов в суде
Самоизоляцию в Москве отменили по политическим причинам
Число случаев коронавируса в России превысило полмиллиона
Крым на старте. Что ждет туристов на Черном море
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
Маск прокомментировал слова Рогозина о бесценной помощи России
В Италии начали продавать дома за один евро
В Сети выбрали самые красивые фото года
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Здоровье
Вторая волна коронавируса: чего ожидать в ближайшем будущем? Правда ли, что осенью все повторится.
Hi-Tech
Почему нельзя брать зарядку у чужих людей Это весьма опасно
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову Телеведущий посвятил выпуск резонансному ДТП с участием актера
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Соцпоправка позволит гражданам сохранить занятость – жми
Сорвать голосование по Конституции не выйдет - люди хотят творить историю
В России можно запретить очернение ветеранов – читай поправку в Конституцию
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос копией актрисы В сети восхитились красотой мальчик
Леди
Дети звезд, которые недавно кардинально поменяли имидж Они похудели, сменили прически и избавились от лишних татуировок.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь