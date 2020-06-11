13:42 (мск), источник: РБК
Кремль ответил на предложения «самых жестких» санкций США против России
По словам Дмитрия Пескова, подобные незаконные ограничения не способствуют нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.
В Кремле рассчитывают, что планы американских политиков ввести новые жесткие санкции против России так и останутся на уровне планов. Об этом журналистам рассказал
Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, можно только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать американской политике. Это ни в коем образе не способствует нормализации наших двухсторонних отношений.
Предложения по дополнительным санкциям против России подготовил Республиканский исследовательский комитет (Republican Study, крупнейшее объединение внутри фракции республиканцев в палате представителей США).
Авторы документа предлагают признать Россию «спонсором терроризма», ввести ограничения против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами.
Также в санкционный список предложено внести Внешэкономбанк (ВЭБ). Кроме этого, Россию следует исключить из международной системы платежей SWIFT, считают авторы документа.
Большую часть ограничений, описываемых в новом докладе республиканцев, еще в мае 2019 года изложили представители комитета по финансовым услугам палаты представителей США. Тогда они представили для общественного обсуждения черновик сводного законопроекта по новым ограничениям для России.
В середине мая в палате представителей подготовили санкции против России за вмешательство в американские выборы. Они касались как ограничений на приобретение нового суверенного долга, так и включения в список SDN любого «энергетического проекта», находящегося за пределами Российской Федерации, в который российская госкомпания вложит не менее $5 млн через три месяца после вступления закона в силу.
Отдельным пунктом в черновике законопроекта шло предписание Минфину США опубликовать названия «любых структур» (но не физических лиц), включенных в секретное приложение к «Кремлевскому докладу» — специальному отчету американского Минфина, подготовленному в январе 2018 года. В нем анализировались российские олигархи и компании с госучастием не менее 25%.