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14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Полицейские в США пожаловались на ненависть и неблагодарность американцев

Сотрудники полиции в США пожаловались, что сталкиваются с ненавистью и неблагодарностью со стороны американцев на фоне протестов, которые проходят в стране после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий правоохранителей при его аресте. Об этом пишет The Washington Post.

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Как отмечает издание, многие полицейские все чаще сообщают об актах агрессии в их адрес со стороны жителей страны, причем речь идет как о словесных оскорблениях, так и попытках причинить физический вред, например бросить бутылку или кирпич. Так, за две недели протестов 749 сотрудников полиции по всей стране получили травмы в результате беспорядков. Из них 150 пострадали во время митингов в столице США Вашингтоне — там 22 полицейским потребовалась госпитализация. Кроме того, известно, что двое офицеров полиции были убиты в штате Северная Каролина, однако обстоятельства их смерти пока точно неизвестны.

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«Работа в правоохранительных органах — единственная работа, на которой в тебя бросают камни, кирпичи и коктейли Молотова просто потому, что у тебя та же профессия, что у кого-то, кто совершил нечто ужасное в тысячах километрах отсюда», — посетовал глава Международной ассоциации начальников полиции Стивен Касстевенс (Steven Casstevens). По его словам, работа полицейских незаслуженно осуждается в обществе, а ее важность и сложность часто недооцениваются. Как отметил лидер профсоюза полицейских Лос-Анджелеса Роберт Харрис (Robert Harris), офицерам часто приходится стоять в оцеплении по 12−14 часов, подвергаясь при этом атакам со стороны граждан.

Другие сотрудники правоохранительных органов также пожаловались, что не получают должной благодарности за несение своей службы. В частности, члены полицейских профсоюзов признались, что чувствуют себя как ветераны Вьетнамской войны, которые вернулись на родину, где их ненавидят.

Перестаньте обращаться с нами, как с животными и головорезами, и отнеситесь к нам с некоторым уважением.
Майк О’Мира (Mike O’Meara)
глава полицейского профсоюза Нью-Йорка
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В то же время, пишет The Washington Post, тревожные настроения правоохранителей не подтверждаются данными статистики. Так, известно, что за последнее десятилетие в США не наблюдается устойчивого роста числа полицейских, убитых или пострадавших при исполнении служебных обязанностей. Как отмечают некоторые эксперты, настроения общества, скорее всего, не являются проявлением неуважения к полицейским, которые хорошо выполняют свою работу, а вызваны желанием привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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