В Нижегородской области отменят QR-коды

16:15 (мск), источник: РИА Новости
Губернатор Нижегородской области 30 марта подписал указ о режиме повышенной готовности, которым был установлен период самоизоляции, позволяющий выходить из дома только по особым случаям. Второго апреля был утвержден механизм контроля за режимом самоизоляции, подтвердить необходимость выхода на улицу нижегородцы могут несколькими способами, в том числе получив
«Вношу изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 12 июня отменяется необходимость получения цифровых подтверждений. То есть
По его словам, на этих же условиях в ограниченном режиме разрешат работать библиотекам и музеям, чтобы дети на каникулах могли взять книги почитать.
Никитин подчеркнул, что ситуация по распространению вируса в регионе остается напряженной и не позволяет перейти на второй этап выхода из самоизоляции.
«Но мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания. Чтобы именно там всегда подсказывали, что необходимо носить маску, что необходимо обеспечивать социальное дистанцирование. Отдыхайте, но берегите себя», — написал Никитин и поздравил жителей региона с наступающим праздником — Днем России.
Нижегородская область, в которой проживает 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России. На территории Нижегородской области зафиксирован 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 152 человека умерли, 6 219 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.