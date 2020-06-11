Протест разразился вирусом

Социальная справедливость оказалась сильнее социальной изоляции — презрев карантинные меры, сотни тысяч американцев вышли на акции протеста
Техас — рекорд. Флорида — рекорд. Калифорния — рекорд. Рекорды эти штаты установили эпидемиологические, продемонстрировав невиданные доселе показатели по числу зараженных и госпитализированных с COVID-19. «На некоторые части страны идет новая волна (заражений.— “Ъ”). Пока она все еще небольшая, все еще далеко. Но она идет», — рассказал изданию Bloomberg сотрудник Центра безопасности здоровья имени Джонса Хопкинса Эрик Тонер.
В некоторых из них, например в Северной Каролине, два дня подряд обновлялся рекорд по числу госпитализированных пациентов с COVID-19. Все больше людей попадает в больницы в штатах Техас, Калифорния, Орегон, Арканзас, Миссисипи, Юта и Аризона.
Для новой вспышки есть вполне объективные причины: например, в Северной Каролине и Флориде начинается сезон сбора урожая, вспышки зарегистрированы во временных городках сезонных рабочих.
На полях часто работают иммигранты, к тому же работники агропромышленного сектора нередко признавались «незаменимыми» и на карантин не уходили.
Как сообщает Reuters, многие работники таких учреждений не чувствуют, что получают достаточную защиту от вируса, и потому увольняются: по данным на май, примерно четверть всех домов престарелых в США не была укомплектована персоналом полностью.
Кроме того, многие американцы устали от карантинных ограничений и готовы выходить на работу: по данным опроса CNN, таковых нашлось примерно 50%. Показательно, что о готовности и желании вернуться к нормальной жизни заявили 73% республиканцев и всего лишь 23% демократов.
Наконец, свою роль сыграла ситуация с масштабными протестами
Сообщается, что коронавирусом заразились и сотрудники службы национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для охраны порядка.
Вопросы вызвали и методы разгона, которые применяли правоохранители.
Поэтому в некоторых городах, например в Сиэтле, полицейским запретили применять газ против манифестантов.
Но симптомы заболевания могут проявляться лишь через две недели после инфицирования, поэтому говорить о конкретном эффекте протестов на ситуацию с коронавирусом пока рано. Если проанализировать статистику Университета Джонса Хопкинса по крупнейшим городам, где проходили митинги, можно увидеть, что число случаев заражения там пока резко не возросло. Округ Хеннепин (штат Миннесота), куда входит Миннеаполис, за две недели, предшествующие смерти Джорджа Флойда, набрал 3,4 тыс. случаев, за две недели после — 2,1 тыс. Схожая картина в Вашингтоне (1,8 тыс. до, 1,1 тыс. после) и
Исключение, однако, можно найти, проанализировав статистику в Лос-Анджелесе: за две недели до гибели господина Флойда там насчитывалось 13,3 тыс. случаев, через две недели после — 18,1 тыс.
На встрече с представителями биоиндустрии господин Фаучи призвал помнить, что COVID-19, который он назвал своим «худшим кошмаром», никуда не ушел. «Всего за четыре месяца он опустошил весь мир. И это еще не конец», — мрачно предупредил он.
Алексей Наумов