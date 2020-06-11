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20:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Протест разразился вирусом

На фоне массовых митингов на США надвигается вторая волна COVID-19.

Коронавирус COVID-19
21:05 (мск)Коронавирус COVID-19: главные события 11 июня
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
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8984
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9.06
8595
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29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
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181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
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4.06
169
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6.06
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8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
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1.06
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10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 432 275+140 791
29.05
118473
30.05
116356
31.05
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1.06
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2.06
102284
3.06
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108124
10.06
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Скончалось418 052+4 994
29.05
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Выздоровело3 504 346+90 756
29.05
67138
30.05
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Социальная справедливость оказалась сильнее социальной изоляции — презрев карантинные меры, сотни тысяч американцев вышли на акции протеста из-за смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Манифестации совпали по времени с началом отмены эпидемиологических ограничений, и теперь врачи предупреждают: на США надвигается новая волна COVID-19.

Техас — рекорд. Флорида — рекорд. Калифорния — рекорд. Рекорды эти штаты установили эпидемиологические, продемонстрировав невиданные доселе показатели по числу зараженных и госпитализированных с COVID-19. «На некоторые части страны идет новая волна (заражений.— “Ъ”). Пока она все еще небольшая, все еще далеко. Но она идет», — рассказал изданию Bloomberg сотрудник Центра безопасности здоровья имени Джонса Хопкинса Эрик Тонер.

По данным медиков, число инфицированных растет в 21 штате — почти в половине страны.
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В некоторых из них, например в Северной Каролине, два дня подряд обновлялся рекорд по числу госпитализированных пациентов с COVID-19. Все больше людей попадает в больницы в штатах Техас, Калифорния, Орегон, Арканзас, Миссисипи, Юта и Аризона.

Для новой вспышки есть вполне объективные причины: например, в Северной Каролине и Флориде начинается сезон сбора урожая, вспышки зарегистрированы во временных городках сезонных рабочих.

На полях часто работают иммигранты, к тому же работники агропромышленного сектора нередко признавались «незаменимыми» и на карантин не уходили.

Другая причина — плачевная ситуация в домах престарелых, на которые, по статистике, приходится до 40% всех смертей от COVID-19 в США.
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Расовый бумеранг

Как сообщает Reuters, многие работники таких учреждений не чувствуют, что получают достаточную защиту от вируса, и потому увольняются: по данным на май, примерно четверть всех домов престарелых в США не была укомплектована персоналом полностью.

Кроме того, многие американцы устали от карантинных ограничений и готовы выходить на работу: по данным опроса CNN, таковых нашлось примерно 50%. Показательно, что о готовности и желании вернуться к нормальной жизни заявили 73% республиканцев и всего лишь 23% демократов.

Наконец, свою роль сыграла ситуация с масштабными протестами из-за гибели чернокожего американца Джорджа Флойда.

Во-первых, манифестанты разгромили 70 мест для проведения тестов на COVID-19. Во-вторых, массовые собрания в городах не могли не привести к росту числа заболевших.

Сообщается, что коронавирусом заразились и сотрудники службы национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для охраны порядка.

Вопросы вызвали и методы разгона, которые применяли правоохранители.

Слезоточивый газ, которым пользуется полиция, заставляет людей терять контроль над собой: они кашляют и тем самым создают идеальные условия для распространения вируса.
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Поэтому в некоторых городах, например в Сиэтле, полицейским запретили применять газ против манифестантов.

Но симптомы заболевания могут проявляться лишь через две недели после инфицирования, поэтому говорить о конкретном эффекте протестов на ситуацию с коронавирусом пока рано. Если проанализировать статистику Университета Джонса Хопкинса по крупнейшим городам, где проходили митинги, можно увидеть, что число случаев заражения там пока резко не возросло. Округ Хеннепин (штат Миннесота), куда входит Миннеаполис, за две недели, предшествующие смерти Джорджа Флойда, набрал 3,4 тыс. случаев, за две недели после — 2,1 тыс. Схожая картина в Вашингтоне (1,8 тыс. до, 1,1 тыс. после) и Нью-Йорке (19,3 тыс. до, 8,4 тыс. после).

Исключение, однако, можно найти, проанализировав статистику в Лос-Анджелесе: за две недели до гибели господина Флойда там насчитывалось 13,3 тыс. случаев, через две недели после — 18,1 тыс.

Опасность, безусловно, осознают американские специалисты: главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи заявил вашингтонской радиостанции WTOP, что он понимает причины протестов, однако отмечает, что поход на митинг повышает риск заражения.

На встрече с представителями биоиндустрии господин Фаучи призвал помнить, что COVID-19, который он назвал своим «худшим кошмаром», никуда не ушел. «Всего за четыре месяца он опустошил весь мир. И это еще не конец», — мрачно предупредил он.

Алексей Наумов

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