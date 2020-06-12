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03:57 (мск), источник: РБК

Трамп узаконил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США не допустят, чтобы американцам угрожал орган, представляющий собой пародию на правосудие, а глава Пентагона пообещал, что ни один военнослужащий США не предстанет перед ним.

Источник: Reuters

В указе Трампа отмечается, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции МУС.

«Несмотря на неоднократные призывы США и наших союзников, Международный уголовный суд не предпринял никаких действий по реформированию и продолжает проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль <…> Кроме того, у нас есть веские основания полагать, что на высших уровнях руководства Международного уголовного суда существует коррупция и неправомерное поведение, что ставит под сомнение объективность расследований в отношении американских военнослужащих», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В связи с этим Трамп предписал главе Минфина США Стивену Мнучину и государственному секретарю Майку Помпео использовать положения нового указа для защиты интересов страны. В частности, речь может идти о заморозке активов сотрудников МУС в юрисдикции США и запрета для них въезда на территорию страны.

Комментируя решение Трампа, Помпео заявил, что власти США не допустят, чтобы американцам угрожал орган, представляющий собой пародию на правосудие. При этом госсекретарь использовал идиому kangaroo court.

В свою очередь генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил наличие заслуживающей доверия информации о коррупции в МУС, а министр обороны Марк Эспер заверил, что ни один военнослужащий США никогда не предстанет перед МУС.

В преддверии подписания указа газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Трампа, что Вашингтон озабочен ростом активности России, которая пытается «манипулировать» МУС и может оказать на него «пагубное влияние».

В заявлении на сайте Белого дома говорится, что США обеспокоены попытками «стран-противников» манипулировать МУС, однако какая именно страна предпринимает такие попытки, не сообщается.

В сентябре 2018-го занимавший тогда пост помощника Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил о возможности введения санкций против сотрудников МУС на фоне продолжающихся расследований о преступлениях американцев в Афганистане и о нарушениях закона, которые Израиль допустил в отношении палестинцев.

В марте 2019 года Помпео предупредил, что США готовы отказывать в визах сотрудникам МУС, напрямую ответственным за ведение расследований против американских военных и гражданских лиц.

Международный уголовный суд создан на основе Римского статута, принятого в 1998 году, но официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Суд имеет статус независимой международной организации и не является частью ООН, его местом расположения считается Гаага (Нидерланды). В настоящее время юрисдикцию МУС признают 123 страны мира, подписавшие и ратифицировавшие Римский статут.

Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его, участвуя в работе суда в качестве наблюдателя. В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О направлении генеральному секретарю ООН уведомления о намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда».

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