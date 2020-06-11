Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Детали»: Дроны-полицейские В Аризоне тестируются дроны-полицейские: как они должны работать
Фоторепортажи
16Ликвидация ЧС в Норильске
8Умер Михаил Кокшенов
21:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин присвоил звания генералов 22 офицерам МВД и Росгвардии

Президент Владимир Путин присвоил звания генералов сотрудникам МВД, Росгвардии и Следственного комитета России (СКР). Копия указа имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Источник: Пресс-служба Президента России

Из документа следует, что в Росгвардии воинские звания генерал-полковника получил Юрий Яшин, командующий Восточным округом Росгвардии, а генерал-майора — Михаил Варенцов, начальник отдела автоматизации Главного управления связи, и Вячеслав Селиванов, начальник управления Департамента техники и вооружения. Специальные звания генерал-майора полиции присвоены еще четырем офицерам Росгвардии.

В МВД звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев и начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев.

Читайте также
Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

Звание генерал-майора полиции президент присвоил сразу десяти сотрудникам органов внутренних дел, в том числе заместителю начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрию Баранову.

Звание генерал-майора юстиции получили начальник главного следственного управления по Башкирии Олег Олейник, начальник главного следственного управления по Волгоградской области Владислав Струков и начальник главного следственного управления по Саратовской области Сергей Шнейдерман.

Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции получили две сотрудницы СКР: руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко и начальник СКР по Магаданской области Александра Просина.

 Дочь теннисиста Кафельникова обнажилась для обложки журнала
Стало известно о планах постепенно восстановить СССР после его распада
Коронавирус COVID-19: главные события 11 июня
На США надвигается вторая волна COVID-19
Вирусолог объяснил правила ношения маски в жару
Константин Цзю назвал главный недостаток Хабиба Нурмагомедова
В Китае открылся самый высокий горизонтальный небоскреб (фото)
В Сети выбрали самые красивые фото года
Собянин: карантина для приезжающих в Москву не будет
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Как получить миллионы за жгучую боль Невероятные безумства ради популярности!
Горячие темы на Авто
что за тренд? 249
Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием. 251
Откупится? 243
Привет полуночники !!! 188
Кино
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра» В эксклюзивной фотоленте «Кино Mail.ru» — самые атмосферные и яркие фото звезд с главного летнего российского кинофестиваля за последние годы. Наслаждаемся и с нетерпением ждем перенесенного на осень «Кинотавра 2020»
Новости партнеров
"Ваня, все. Это конец". Слова Ефремова другу после аварии
Конституция даст права людям и возложит обязанность на государство
Почему россияне ждут закрепления трудовых прав в Конституции
В России можно запретить очернение ветеранов – читай поправку в Конституцию
Популярные темы на «Детях»
Поправки 204
В 6,8 в школу - не жалели,что отдали? 166
Кто прав? 154
Квартира или дом? 130
Леди
Как худеет 61-летняя Лариса Гузеева Как телеведущая скидывает лишний вес и поддерживает молодость?
Новости партнеров
В России можно запретить очернение ветеранов – читай поправку в Конституцию
Изучи поправку о труде – будешь смело требовать эти права, когда вернёшься
Президент объяснил, зачем в Конституции норма о защите исторической правды
Зарубежные эксперты подтверждают: Конституция усилит суверенитет России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь