Путин присвоил звания генералов 22 офицерам МВД и Росгвардии

Из документа следует, что в Росгвардии воинские звания генерал-полковника получил Юрий Яшин, командующий Восточным округом Росгвардии, а генерал-майора — Михаил Варенцов, начальник отдела автоматизации Главного управления связи, и Вячеслав Селиванов, начальник управления Департамента техники и вооружения. Специальные звания генерал-майора полиции присвоены еще четырем офицерам Росгвардии.
В МВД звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев и начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев.
Звание генерал-майора полиции президент присвоил сразу десяти сотрудникам органов внутренних дел, в том числе заместителю начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрию Баранову.
Звание генерал-майора юстиции получили начальник главного следственного управления по Башкирии Олег Олейник, начальник главного следственного управления по Волгоградской области Владислав Струков и начальник главного следственного управления по Саратовской области Сергей Шнейдерман.
Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции получили две сотрудницы СКР: руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко и начальник СКР по Магаданской области Александра Просина.