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03:35 (мск), источник: ТАСС

Путин присвоил более 40 генеральских званий сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил первые и очередные генеральские звания сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии, СК, ФССП, таможни и фельдъегерской службы. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В МЧС до генерал-лейтенанта повышен замминистра Николай Гречушкин. Первое генеральское звание получил Евгений Саидов. Генерал-лейтенантом в Федеральной противопожарной службе стал начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин. Звание генерал-майора присвоено директору департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринату Еникееву, а также Владимиру Бирючкову, Александру Кошелю, Петру Кугую, Николаю Любавину, Ивану Павленко и Александру Тарарыкину.

Генерал-полковником Росгвардии стал командующий Восточным округом Юрий Яшин. Генерал-майорами стали Михаил Варенцов, Вячеслав Селиванов, Естай Джангунаков, Сергей Краев, Александр Нестеренко, Владислав Суханов и Сергей Шнейдерман.

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В Следственном комитете РФ генерал-майором юстиции стала руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко, это же звание присвоено и руководителю следственного управления по Магаданской области Александре Просиной.

Сотрудникам МВД больше остальных присвоены звания генералов. Так, до генерал-лейтенанта полиции повышены начальник главка МВД по Краснодарскому краю Владимир Андреев и начальник главка Новгородской области Юрий Арсентьев. Генерал-майорами стали замруководителя ГУУР МВД Андрей Щуров, заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальник полиции Дмитрий Баранов, а также Сергей Буряков, Игорь Золотов, Михаил Лобанов, Сергей Манаенков, Роман Павленков, Петр Пырху, Дмитрий Рябов и Дмитрий Свинов. Генерал-майорами юстиции стали заместитель министра внутренних дел Башкирии — начальник Главного следственного управления Олег Олейник и начальник Главного следственного управления Волгоградской области Владислав Струков.

Начальник Шереметьевской таможни Алексей Тимофеев получил звание генерал-лейтенанта, возглавляющий Домодедовскую таможню Александр Иофик стал генерал-майором. Их коллеги Дмитрий Кривко, Владимир Литвин, Александр Осипенко и Алексей Турко — генерал-майоры. В генерал-майоры также произведен сотрудник Государственной фельдъегерской службы Игорь Мореев и Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Дорохин.

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