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11 июня, источник: РИА Новости

Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться зимой, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
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Источник: РИА Новости

По словам градоначальника, первая вакцина может появиться уже в августе либо в сентябре-октябре, но необходимо наладить ее производство. Поэтому массово прививки начнут делать ближе к Новому году.

«Но надеюсь, что это будет раньше», — добавил Собянин.

Он отметил, что нет сомнений, что вакцина появится в ближайшее время.

«Все, что появляется нового, “с колес” буквально, с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения», — подчеркнул мэр.

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Он отметил, что коронавирус еще не побежден, несмотря на то, что город постепенно возвращается к нормальной жизни. Собянин призвал москвичей беречь себя и своих близких, не подвергать здоровье опасности.

Мэр напомнил, что риски заболеть COVID-19 пока остаются, поэтому необходимо избегать мест скопления людей, в транспорте и магазинах носить перчатки и защитную маску.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 7,2 миллиона человек, из которых около 413 тысяч умерли.

В России количество зараженных превысило 502 тысячи человек, из них более 261 тысячи пациентов вылечились, 5632 — скончались. Введенные ранее ограничения по коронавирусу постепенно начали снимать, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.

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