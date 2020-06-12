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01:40 (мск), источник: Lenta.Ru

России предсказали плавающий режим ограничений по коронавирусу

В России возможен плавающий режим ограничений по коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «России 1», передает «Интерфакс».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 12.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
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Скончалось6 532+174
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Выздоровело261 150+8 367
29.05
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30.05
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31.05
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11.06
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29.0511.06
Инфицировано7 482 311+131 613
29.05
118473
30.05
116356
31.05
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Скончалось420 132+4 855
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Выздоровело3 523 100+75 182
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7.06
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10.06
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11.06
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29.0511.06
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Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что в настоящее время идет разработка непостоянного режима ограничений. Так, предполагается, что часть запретов может возвращаться в выходные дни.

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«Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях и может использоваться», — объяснил глава Минздрава.

Он добавил, что формат, при котором будет чередоваться введение карантина и его отмена, возможен.

В России за последние сутки было выявлено 8779 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 502 тысячи. Из них 260 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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