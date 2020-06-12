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09:02 (мск), источник: Ведомости

Reuters: в Великобритании могут повысить налоги для богатых

Минфин Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками возможность повышения налогов для богатейших граждан страны, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, ведомство также рассматривает возможность привлечения состоятельных англичан к выделению средств на предоставляемые государством пакеты помощи в связи с коронавирусом.

Источник: AP 2020

Чиновники ищут варианты пополнения истощенной государственной казны, сообщил агентству высокопоставленный банкир.

Как отмечает Reuters, из-за дополнительных расходов и сокращения налогов, вызванных пандемией коронавируса, в этом финансовом году Великобритания получит дефицит бюджета в размере 133 млрд фунтов стерлингов ($167,46 млрд).

Правительство взвешивает, стоит ли британским богачам, которые по некоторым меркам стали еще богаче во время пандемии, в то время как многие граждане с низким доходом испытавают большие трудности, перечислять государству больше денег, чтобы покрыть дефицит бюджета, отмечает Reuters.
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Опрошенные агентством экономисты полагают, что правительство может пополнить казну за счет повышения налогов на сбережения и прирост капитала, налога на добавленную стоимость (НДС) или налога на имущество.

Некоторые банкиры считают, что британское правительство заинтересовано в том, чтобы побуждать состоятельных бизнесменов покупать гособлигации или инвестировать в стартапы.

«Правительство контролирует все аспекты налоговой системы. Выходя из нынешнего кризиса, мы будем оценивать экономику и государственные финансы, и принимать соответствующие решения», — заявил представитель казначейства Великобритании.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Великобритания по числу заболевших COVID-19 находится на четвертом месте в мире. На сегодняшний день в стране выявлено 292 854 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 41 364 случая закончились летальным исходом.

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